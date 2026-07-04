Muftí ruso: El Líder mártir de Irán dio pasos hacia la convergencia religiosa

El muftí Albir Kerganov, que arribó el viernes como parte de la delegación enviada por Rusia para los funerales del Líder mártir, declaró ese mismo día que “algunas personas en Occidente, especialmente islamistas occidentales, se han esforzado mucho en las últimas décadas por crear una profunda brecha entre suníes y chiíes y presentar esta diferencia como un muro infranqueable, cuando en realidad no existe tal cosa”.

“Las actividades del Líder mártir de Irán y de otros grandes eruditos, incluido el difunto líder de la República Islámica, tenían como objetivo preciso desenmascarar los falsos intentos de dividir a chiíes y suníes”, remarcó Kerganov.

El erudito religioso suní ruso, quien asistió a uno de los discursos del Líder mártir ante diversos sectores del pueblo iraní, señaló que, “sin duda, fue uno de los líderes más respetados del mundo contemporáneo; un pensador que habló sobre la situación mundial desde la perspectiva de la conciencia y del conocimiento religioso”.

Al afirmar que la vida sencilla y la profunda fe del ayatolá Jamenei son características bien conocidas, añadió que “partió de este mundo con valentía y fue martirizado. No se escondió, no se ocultó en sótanos, sino que permaneció en su despacho”, acentuó el muftí ruso.

El ayatolá Seyed Ali Jamenei fue asesinado el 28 de febrero durante un bombardeo estadounidense-israelí contra su residencia, en el que también perdieron la vida otros miembros de su familia; el mismo día en que cayeron mártires otros altos funcionarios del país.

El viernes arrancaron los rituales para dar la despedida y posterior sepultura del Líder iraní. En este inicio, la delegación rusa, encabezada por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvédev, se personó en la capilla ardiente donde se rinde homenaje fúnebre al ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Los actos continúan este sábado y el domingo y luego una procesión fúnebre recorrerá Teherán el lunes. Posteriormente se celebrarán rituales fúnebres en la ciudad santa de Qom, seguidos de ceremonias en Nayaf y Karbala, en Irak, antes de la inhumación en Mashad el 9 de julio.