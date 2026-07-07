Irak prepara un funeral de tres etapas por el Líder mártir de Irán

Las autoridades iraquíes prevén que las ceremonias de despedida del Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, se conviertan en una de las mayores concentraciones públicas registradas en el país en los últimos años.

Nassif Jasim al-Jattabi, gobernador de Karbala y presidente del Comité Superior de Seguridad de la provincia, calificó el evento como una ceremonia de gran relevancia con amplias dimensiones e implicaciones, y señaló que miles de ciudadanos viajarán desde distintas regiones de Irak para participar.

El funeral se desarrollará en tres fases: una ceremonia oficial de Estado el martes por la noche, una procesión en Nayaf el miércoles por la mañana y la ceremonia principal en Karbala a las 16:00 hora local del mismo día.

Al-Jattabi anunció además que el miércoles será declarado día festivo local en Karbala para facilitar la participación de los ciudadanos, la atención a los visitantes y la prestación de servicios durante la ceremonia.

Por su parte, un funcionario iraquí informó que el primer ministro Ali al-Zaidi recibirá el cuerpo del Líder mártir en el Aeropuerto Internacional de Nayaf el martes, en una ceremonia con la presencia de autoridades iraquíes y una delegación de alto nivel de la República Islámica de Irán.

El portavoz del comité encargado de organizar el funeral, el general de división Saad Maan, informó que todos los preparativos logísticos y de seguridad han sido completados. Según explicó, las fuerzas de seguridad, el Ejército y la Fuerza Aérea iraquí participarán en la protección del evento.

Como parte del plan de seguridad, se prohibirá el vuelo de aeronaves, drones y cuadricópteros sobre las zonas de la ceremonia, salvo autorización oficial.

La ruta de la procesión en Nayaf tendrá una extensión aproximada de seis kilómetros, desde Mujassarat al-Sadrain hasta el Santuario del Imam Ali (P), mientras que el recorrido en Karbala abarcará unos 5,8 kilómetros.

Más de 3000 periodistas de medios iraquíes, árabes e internacionales cubrirán el acontecimiento, junto con 2500 cámaras y 23 centros de transmisión en directo. Además, se habilitarán cientos de puestos de servicio y se desplegarán 150 ambulancias para atender a los participantes.

El lunes han comenzado oficialmente las procesiones fúnebres por el Líder mártir de Irán, con la presencia de millones de dolientes en Teherán, la capital iraní. Este martes también se celebraron una oración fúnebre y un multitudinario cortejo fúnebre en la ciudad iraní de Qom, con la participación de millones de ciudadanos que acudieron a despedir al Líder mártir.

La ceremonia final de funeral y entierro está programada para el 9 de julio en el santuario del Imam Reza (P), en la santa ciudad nororiental iraní de Mashad.

El ayatolá Seyed Ali Jamenei, Líder del país desde 1989, fue asesinado a los 86 años en su residencia en el centro de Teherán el 28 de febrero, el primer día de la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ataque, parte de una guerra coordinada de agresión entre Estados Unidos e Israel, también causó el martirio de varios de sus familiares.