Preparativos completos para la procesión fúnebre del líder mártir en Najaf / Se prevé la participación de más de un millón de personas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Ahmad al-Fatlawi, vocero oficial de la Gobernación de Najaf al-Ashraf, declaró en una entrevista con la cadena Rudaw que todos los preparativos de seguridad, servicios y organización para la celebración de la procesión fúnebre del Gran Ayatolá, el mártir Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), líder mártir de la Revolución Islámica, han concluido, y que la provincia de Najaf está lista para acoger este histórico acontecimiento.

En referencia a las reuniones continuas mantenidas entre las autoridades provinciales, los organismos de seguridad, las instituciones de servicios y sociales, y las comitivas husseiníes (mawakib), señaló: "Desde el anuncio de la fecha de celebración de la ceremonia se han llevado a cabo amplias coordinaciones, y hace tres días se anunció la plena disposición de todas las instituciones competentes."

Al-Fatlawi manifestó que la ceremonia oficial de recepción y despedida se celebrará a las 21:00 horas del martes (7 de julio de 2026) en el Aeropuerto Internacional de Najaf, con la presencia de altos funcionarios iraquíes y delegaciones de diversos países.

Añadió que la procesión fúnebre popular comenzará a las 6:00 de la mañana del miércoles (8 de julio de 2026), y se espera que participen en ella más de un millón de personas.

El vocero de la Gobernación de Najaf también informó sobre el inicio de la llegada de delegaciones oficiales y populares a la ciudad desde el día anterior, y señaló: "Caravanas procedentes de diversas provincias de Irak, así como de varios otros países, han llegado a Najaf para participar en esta ceremonia."

Precisó que el comité conjunto de seguridad ha diseñado y finalizado por completo la ruta de traslado del cuerpo del líder mártir de la Revolución, desde el Aeropuerto Internacional de Najaf hasta el Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él), luego hacia la sagrada Karbala, y posteriormente hacia la sagrada Mashhad, en Irán.

Al-Fatlawi concluyó señalando la participación de todos los organismos de seguridad de Irak en la ejecución del plan de seguridad de la ceremonia, y afirmó que, además de las fuerzas ya desplegadas en Najaf, se han enviado unidades de refuerzo desde Bagdad y otras provincias para implementar el plan de seguridad; agregó que la experiencia de Najaf en la gestión de ceremonias y peregrinaciones multitudinarias sienta las bases para la celebración ordenada y segura de este rito.

Según lo informado por las autoridades iraquíes, los sagrados restos del líder mártir de la nación, el mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), llegarán a Najaf en la tarde del martes (7 de julio de 2026), y la ceremonia oficial de despedida será presidida por las autoridades de Irán e Irak.

En este sentido, el traslado en procesión de los sagrados restos del líder mártir se realizará a las 6:00 de la mañana del miércoles desde Kufa hasta Najaf, con la participación de millones de iraquíes, y posteriormente, a las 16:00 horas (hora de Irak), sus restos serán trasladados en procesión por algunas zonas de la sagrada ciudad de Karbala, y después al Santuario del Imam Huséin (P) y al Santuario del Excelentísimo Abul Fadl al-Abbás (P).