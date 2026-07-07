Se celebran las oraciones fúnebres por el Líder mártir en la Mezquita de Jamkaran de Qom

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Millones de dolientes se congregaron en la sagrada Mezquita de Jamkaran, en la ciudad santa de Qom, la mañana del martes, mientras el Gran Ayatolá Abdolá Javadi Amoli dirigía las oraciones fúnebres ante el féretro del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), Líder de la Revolución Islámica, y de los miembros de su familia.

Las oraciones fúnebres contaron con la asistencia de una multitud masiva de dolientes, eruditos, estudiantes de los seminarios religiosos, funcionarios, altos comandantes militares y otras destacadas personalidades.

Tras las oraciones, estaba previsto que la procesión fúnebre se trasladara desde la Mezquita de Jamkaran hasta el santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella), un lugar sagrado shií situado en Qom.

Enormes multitudes habían comenzado a llegar a la mezquita desde todo el país desde la tarde del lunes, llenando sus patios y salas de oración antes del amanecer.

Oleadas de dolientes siguieron llegando a pie y en vehículos, portando banderas rojas de venganza junto a la bandera tricolor de la República Islámica de Irán.

El féretro del Líder mártir fue trasladado por Teherán el lunes, antes de continuar su recorrido fúnebre hacia Qom, Nayaf, Kerbala y Mashhad, donde será sepultado en el santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él).