Para mantenerse firme, hay que fortalecer la fuerza espiritual de la sociedad

Código de noticia: 1839023 fuente: Abna24

El Líder mártir de la Revolución, refiriéndose al amplio esfuerzo del enemigo por obligar a la nación iraní a retroceder frente a Estados Unidos, subrayó que el pueblo de Irán ha elegido el camino de la resistencia y la firmeza. Consideró que la preservación de este espíritu depende del fortalecimiento continuo de la fe, la esperanza y la fuerza espiritual, y enfatizó la necesidad de infundir constantemente espiritualidad en la sociedad para dar continuidad a este camino.