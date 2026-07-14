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Para mantenerse firme, hay que fortalecer la fuerza espiritual de la sociedad

14 julio 2026 - 10:33
Código de noticia: 1839023
fuente: Abna24
Para mantenerse firme, hay que fortalecer la fuerza espiritual de la sociedad

El Líder mártir de la Revolución, refiriéndose al amplio esfuerzo del enemigo por obligar a la nación iraní a retroceder frente a Estados Unidos, subrayó que el pueblo de Irán ha elegido el camino de la resistencia y la firmeza. Consideró que la preservación de este espíritu depende del fortalecimiento continuo de la fe, la esperanza y la fuerza espiritual, y enfatizó la necesidad de infundir constantemente espiritualidad en la sociedad para dar continuidad a este camino.

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