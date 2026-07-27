Líder de Irán: Resistencia es el único camino para enfrentar a EEUU e Israel

“Hoy, cuando los pueblos del mundo se han hartado de la opresión y la injusticia del Gobierno de Estados Unidos y de los criminales sionistas que destruyen cultivos y generaciones, no queda otro camino por delante que la yihad y la resistencia. La perseverancia en este camino hará que los combatientes por la verdad alcancen la prometida victoria divina”, ha subrayado el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, en un mensaje emitido este domingo en respuesta a la carta de juramento de lealtad del secretario general y los combatientes del Hezbolá del Líbano.

El Líder de Irán ha destacado que la carta enviada por el secretario general y los combatientes de Hezbolá transmite un mensaje de perseverancia y firmeza para elevar la Palabra de Dios, la confianza en las promesas del Sagrado Corán y los ideales de dignidad del Imam Jomeini y del Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei —que Dios tenga misericordia de ambos—, y merece reconocimiento y respeto.

“Ahora que Hezbolá del Líbano, como vanguardia de los grupos combatientes, se mantiene firme como una roca sólida frente a la invasión salvaje del régimen sionista y sus aliados, esta resistencia se ha convertido en un mensaje inspirador para los pueblos libres del mundo en su camino hacia la liberación de la opresión y la tiranía del imperialismo mundial y sus subordinados.”, ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que “sin duda, una parte importante de este gran logro se debe a la paciencia, la nobleza, el sacrificio y el apoyo del pueblo libanés, especialmente de la población de la región sur del país”.

En este sentido, ha asegurado que la República Islámica de Irán, siguiendo la línea trazada por el Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha adoptado como política estratégica la defensa de estos combatientes.

Asimismo, ha agregado que ha establecido como condición fundamental para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra impuesta por EE.UU. la preservación de la integridad territorial del Líbano y el cese total e incondicional de la agresión del régimen sionista.

En otra parte de sus declaraciones, ha expresado sus bendiciones y pidió la misericordia de Dios Altísimo para “los mártires, los heridos y sus pacientes familias, así como para quienes emigraron por el camino de Dios y soportaron con fortaleza las adversidades.

“La paz de Dios sea sobre el espíritu celestial del señor de los mártires de Hezbolá, Seyed Hasan Nasralá, y sobre todos los comandantes precursores de la Resistencia y sus compañeros mártires, cuya misericordia divina los acompañe”, ha recalcado el Líder de Irán.

Asimismo, ha añadido que “ellos transformaron el retoño de la Resistencia Islámica en un árbol robusto, 'cuyas raíces están firmemente arraigadas y cuyas ramas se elevan hasta el cielo'. Combatientes que, con su yihad y resistencia, han otorgado al Líbano honor y grandeza en el mundo islámico”.

Al concluir, ha expresado su esperanza de que, por la bendición de las súplicas del Imam Mahdi (que Dios apresure su aparición), todo tipo de favores y misericordias divinas alcancen a todos los combatientes, mártires, veteranos de la Resistencia, emigrantes y sus familias pacientes.