Ormuz sigue cerrado: fuentes iraníes desmienten un acuerdo de reapertura

Una fuente cercana al equipo negociador nuclear de Irán ha negado las informaciones que apuntaban a que Teherán había aceptado un plan para reabrir el estrecho de Ormuz y ha asegurado que no existe ningún acuerdo al respecto.

“La República Islámica de Irán no ha alcanzado ningún acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y las noticias difundidas al respecto son falsas”, ha indicado la fuente en declaraciones a la agencia iraní Fars.

Asimismo, una fuente militar consultada por Fars ha rechazado las informaciones y calificó de falsas las afirmaciones sobre un supuesto consentimiento iraní para modificar el régimen de navegación en esta vía marítima estratégica.

La fuente militar ha señalado que, mientras continúen las “acciones hostiles y las agresiones de Estados Unidos”, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado, y precisado que únicamente será posible el tránsito por la ruta anunciada previamente, con coordinación de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y autorización para cruzar el estrecho.

“De lo contrario, las demás rutas serán inseguras y los buques que intenten atravesarlas sufrirán inevitablemente incidentes”, ha advertido la fuente.

El responsable militar ha insistido en que las versiones sobre una supuesta aceptación iraní de cualquier plan para reabrir el estrecho “carecen de fundamento” y resaltado que no se ha adoptado ninguna decisión ni se ha producido ningún cambio en la política de Irán respecto a este corredor marítimo estratégico.

Horas antes, algunos medios habían informado, citando al periodista israelí Barak Ravid, que Irán habría aceptado un plan para reabrir el estrecho de Ormuz.

Según esas informaciones, el supuesto acuerdo contemplaría que la entrada de buques al Golfo Pérsico se realizara a través de aguas territoriales iraníes y la salida mediante aguas territoriales de Omán.

El sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró haber pospuesto un ataque contra Irán, a petición de varios países de Asia Occidental y tras “alcanzar las bases de un acuerdo” que incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz.

Autoridades iraníes aseguran que el régimen de paso por el estrecho de Ormuz es el fijado por Teherán, tanto si Washington elige el diálogo como la confrontación.

Irán reafirma la legítima defensa por todos los medios de sus derechos y seguridad frente a las amenazas de EE.UU. y avisa que mantendrá su respuesta disuasiva.