Trampa de Hezbolá mata a dos soldados israelíes y hiere a otros siete

Según medios israelíes, dos soldados del régimen sionista han muerto y otros siete han resultado heridos este miércoles tras la explosión de un edificio, que estaba bajo control del ejército israelí y había sido convertido en una trampa explosiva por el Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), en la localidad de Majdal Zoun, en el sur del Líbano.

De acuerdo con los informes, efectivos de la 55.ª Brigada del ejército israelí han entrado en el edificio mientras demolían viviendas en las zonas fronterizas del sur libanés, cuando se produjo la explosión. Los heridos fueron trasladados en helicópteros militares hacia hospitales de los territorios ocupados.

Las fuerzas israelíes han continuado esta jornada la demolición de viviendas en Kfar Tibnit, Al-Mansouri y Hadatha, mientras la aviación y la artillería del régimen han bombardeado varias zonas del sur del Líbano, incluida Al-Mansouri y los alrededores de Majdal Zoun. Además, cazas israelíes han lanzado bengalas y han realizado sobrevuelos sobre distintas zonas del sur del país.

El incidente se ha producido mientras el régimen israelí continúa violando de forma reiterada el acuerdo de alto el fuego firmado en Washington mediante bombardeos y ataques contra las zonas del sur del Líbano.

En los últimos días, medios hebreos también informaron de que un oficial del ejército resultó herido en enfrentamientos con combatientes de Hezbolá en la zona de Ali al-Taher, lo que refleja la persistencia de las tensiones sobre el terreno.

Según datos del Ministerio de Salud del Líbano, desde el 2 de marzo de 2026 la agresión militar israelí ha causado 4333 mártires y 12 250 heridos. El régimen israelí continúa ocupando zonas del sur del Líbano y, durante la actual ofensiva, ha avanzado más de 10 kilómetros dentro del territorio libanés.