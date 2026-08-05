Pezeshkian: Apoyamos cualquier decisión de los líderes palestinos en el proceso de negociaciones

Felicitándolo por su nombramiento para esta carga, Pezeshkian expresó su esperanza de que la asunción de este cargo, con la ayuda de Dios, sea fuente de servicio al pueblo palestino y a la resistente población de Gaza, y siente las bases para su mayor dignidad y orgullo.

El presidente iraní rindió homenaje a los mártires palestinos, en particular al exlíder de HAMAS, Ismail Haniya, calificando su asesinato durante una visita a Irán como un crimen cometido por el régimen sionista.

Pezeshkian elogió la paciencia y la resiliencia del pueblo palestino frente a los ataques del régimen sionista, y subrayó que la nación y el gobierno iraníes continuarán apoyando a Palestina plenamente.

También elogió el papel de Al-Haya en el fortalecimiento de la coordinación entre los grupos palestinos, señalando que Irán respalda cualquier iniciativa o decisión tomada por los líderes palestinos durante las negociaciones.

En referencia a las recientes agresiones de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán, el mandatario iraní afirmó que la cuestión palestina sigue siendo un principio fundamental de la política exterior iraní y continúa siendo considerada la cuestión primordial del mundo musulmán.

Pezeshkian reiteró que Irán no escatimará esfuerzos para apoyar al pueblo palestino e hizo un llamado a una mayor unidad y solidaridad entre los países islámicos para salvaguardar los intereses de la Ummah islámica y fortalecer la cooperación frente a los desafíos comunes.

Por su parte, Al-Haya elogió a Irán por su continuo apoyo al pueblo palestino y afirmó que los palestinos seguirán comprometidos con su causa a pesar de los ataques en curso.

Según Al-Haya, HAMAS lleva a cabo negociaciones en coordinación con otras facciones palestinas y no permitirá que el régimen sionista consiga mediante negociaciones lo que no logró en el campo de batalla.

También expresó su esperanza de que el fortalecimiento de los esfuerzos políticos y diplomáticos, junto con la resistencia, contribuya a hacer realidad las aspiraciones del pueblo palestino, y manifestó optimismo sobre la posibilidad de ampliar la cooperación con Irán en el futuro.