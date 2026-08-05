The Guardian revela nuevas restricciones contra críticos de Arabia Saudí: «X», al servicio de la censura saudí

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un reciente informe del diario británico The Guardian ha reavivado el debate sobre la relación entre la libertad de expresión, las presiones gubernamentales y las políticas de moderación de las grandes plataformas tecnológicas. Según el reportaje, la red social X (antes Twitter), que tras su adquisición por Elon Musk se presentó como una firme defensora de la «libertad de expresión», ha restringido el acceso, dentro de Arabia Saudí, a decenas de cuentas críticas con el Gobierno saudí, una medida que, según organizaciones de derechos humanos, refleja un cambio evidente en la política de la compañía.

Más de 60 cuentas quedaron inaccesibles para los usuarios saudíes

The Guardian informa de que, desde mediados de julio de 2026, más de 60 cuentas pertenecientes a activistas políticos, académicos, medios independientes y opositores saudíes fueron objeto de un bloqueo geográfico (geo-block) a petición de las autoridades saudíes. Esto significa que las cuentas no fueron eliminadas de la plataforma, pero los usuarios ubicados en Arabia Saudí ya no pueden acceder a su contenido.

Entre las personas afectadas figuran Yahya Assiri, presidente de la organización de derechos humanos ALQST, y Abdullah Alaoudh, activista saudí residente en Estados Unidos. Ambos señalaron haber recibido un correo electrónico de X en el que la plataforma explicaba que las restricciones se aplicaban para «cumplir con la legislación local de Arabia Saudí» y no por una infracción de las normas internas del servicio.

De la defensa de la libertad de expresión a la alineación con la censura saudí

Uno de los aspectos más relevantes del informe es el cambio de postura de X respecto a su posición de hace apenas unos meses. The Guardian recuerda que, en un reportaje publicado en mayo de 2026, la empresa había asegurado que no había atendido las solicitudes del Gobierno saudí para restringir cuentas de opositores y que seguía comprometida con «la defensa de la voz de sus usuarios». Sin embargo, la plataforma ha comenzado ahora a aplicar dichas restricciones.

Este giro ha reavivado las dudas sobre el verdadero alcance de la política de libertad de expresión impulsada por Elon Musk, quien en numerosas ocasiones se ha definido como un firme defensor de una libertad de expresión prácticamente absoluta.

En línea con otras grandes compañías tecnológicas

El informe señala que X es la última gran empresa tecnológica en acceder a las solicitudes de Riad. Con anterioridad, Meta, propietaria de Facebook e Instagram, así como Snapchat, también habían restringido o bloqueado el acceso a cuentas pertenecientes a opositores saudíes. La organización ALQST considera que esta tendencia refleja una creciente cooperación de las grandes plataformas con las peticiones de censura formuladas por distintos gobiernos.

La posición de Arabia Saudí y la respuesta de los críticos

Según documentos consultados por The Guardian, las autoridades saudíes sostienen que las cuentas restringidas difundían contenidos que, a su juicio, vulneraban «el orden público, los valores religiosos, la moral pública o la privacidad». No obstante, organizaciones de derechos humanos afirman que estas categorías son excesivamente amplias y ambiguas, lo que facilita su utilización para silenciar a críticos y opositores políticos.

En respuesta a estas medidas, Abdullah Alaoudh afirmó que el problema no reside únicamente en la limitación de las cuentas, sino en que las plataformas restringen el acceso a contenidos cuyos autores no han infringido las normas de la propia empresa, sino únicamente la legislación interna de un determinado Estado.

Un debate que trasciende a unas cuantas cuentas

El caso no se limita a varias decenas de perfiles bloqueados, sino que plantea una cuestión más amplia relacionada con la soberanía digital: si las empresas tecnológicas deben aplicar las leyes nacionales de los países donde operan, incluso cuando estas entren en conflicto con los estándares internacionales de libertad de expresión.

Quienes defienden la actuación de estas compañías argumentan que negarse a cumplir la legislación local podría provocar el bloqueo total de sus servicios en determinados mercados. Sus críticos, por el contrario, sostienen que aceptar estas exigencias convierte a las plataformas tecnológicas en instrumentos para ejercer presión sobre la oposición política.

Una contradicción que sigue alimentando el debate

El informe de The Guardian se publica después de que Elon Musk criticara reiteradamente, durante los últimos años, las políticas restrictivas de distintos gobiernos en materia de libertad de expresión y justificara la compra de Twitter con la promesa de «restaurar la libertad de expresión». Sin embargo, los críticos consideran que la reciente actuación de X demuestra que incluso una plataforma que se presenta como defensora de ese principio termina adoptando una postura similar a la del resto de las grandes empresas tecnológicas cuando debe afrontar las exigencias legales impuestas por los Estados.

En última instancia, este caso vuelve a plantear una cuestión fundamental: ¿dónde se encuentra el límite entre el cumplimiento de las legislaciones nacionales y la protección de la libertad de expresión? Una pregunta que, con el creciente poder de las redes sociales y el aumento de la presión ejercida por los gobiernos sobre estas plataformas, se ha convertido en uno de los principales desafíos de la gobernanza digital a escala mundial.



