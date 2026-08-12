Pezeshkian: son EEUU e Israel quienes han socavado la paz en la región

Durante una conversación telefónica mantenida este miércoles con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, Masud Pezeshkian ha recordado que “Irán de ninguna manera ha buscado la inestabilidad en la región”.

“Estados Unidos y el régimen israelí han sido los responsables de perturbar la paz y la estabilidad en la región mediante su agresión contra Irán y el asesinato del Líder de la Revolución Islámica [el ayatolá Seyed Ali Jamenei]”, ha subrayado.

También Pezeshkian ha denunciado el martirio de numerosos civiles, incluidos estudiantes de Minab, así como la destrucción de infraestructuras civiles, como consecuencia de estas agresiones.

En el marco de esta guerra impuesta al país, el mandatario persa ha reiterado que “Irán no ha actuado en ningún caso fuera de las leyes internacionales”, asegurando que Teherán “siempre ha tratado de mejorar sus relaciones con los países vecinos”.

El mandatario iraní ha expresado asimismo su esperanza de que los esfuerzos diplomáticos de Japón para restablecer la paz y la estabilidad en la región den resultados y contribuyan a impedir crímenes y agresión por parte de potencias agresoras.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha reafirmado el apoyo de Tokio a las vías diplomáticas para poner fin a la guerra, describiendo dicho enfoque como algo que redunda en los intereses a largo plazo de Irán y de la región.

Takaichi ha destacado los avances en las negociaciones entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz y ha expresado su esperanza de que concluyan con éxito para reabrir cuanto antes las rutas de navegación.

Asimismo, ha pedido a Pezeshkian que utilice la influencia de Irán para evitar una escalada de tensiones en el estrecho de Bab el-Mandeb.

Al término de la conversación telefónica, los dirigentes de Irán y Japón han reafirmado su voluntad de mantener el diálogo y continuar desarrollando las históricas relaciones entre ambos países.