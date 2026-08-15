Reacción de Reino Unido a las declaraciones de Netanyahu sobre la "República Islámica de Gran Bretaña"

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Gobierno británico calificó de "totalmente inaceptables" las declaraciones de Benjamín Netanyahu, primer ministro del régimen israelí, sobre la transformación de ese país en la "República Islámica de Gran Bretaña", y anunció que ha planteado este asunto ante la parte israelí.

Según informó el sitio web de la cadena de noticias Euronews, el Gobierno británico, en reacción a las declaraciones de Benjamín Netanyahu, primer ministro del régimen israelí, sobre la "República Islámica de Gran Bretaña", rechazó dichas declaraciones y las calificó de inaceptables.

Un portavoz del Gobierno británico calificó estas declaraciones de "totalmente inaceptables" y anunció que el asunto ha sido planteado ante la parte israelí.

Netanyahu realizó estas declaraciones durante una entrevista en un pódcast de la "Radio del Ejército israelí" y también afirmó que el Reino Unido es la "primera república islámica con armas nucleares".

El primer ministro del régimen sionista, durante esta entrevista, elogió a Randolph Churchill, hijo de Winston Churchill, exprimer ministro del Reino Unido, por la cobertura positiva de Israel durante la Guerra de los Seis Días de 1967.

Netanyahu declaró: "Ahora intenten encontrar algo así en un lugar llamado la República Islámica de Gran Bretaña".

El presentador del programa, confirmando estas palabras, dijo: "¿Acaso toda Europa no es así ahora?".

Netanyahu respondió: "Sí, pero alguien había dicho: la República Islámica de la Gran Bretaña será la primera república islámica con armas nucleares".

A continuación, reiterando declaraciones antiiraníes, agregó: "Por lo tanto, nos aseguraremos de que aquí, en Irán, no exista una segunda república islámica".