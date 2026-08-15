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Reacción de Reino Unido a las declaraciones de Netanyahu sobre la "República Islámica de Gran Bretaña"

15 agosto 2026 - 13:42
Código de noticia: 1852753
fuente: Abna24
Reacción de Reino Unido a las declaraciones de Netanyahu sobre la "República Islámica de Gran Bretaña"

El Gobierno británico calificó de "totalmente inaceptables" las declaraciones del primer ministro del régimen israelí sobre la transformación de ese país en la "República Islámica de Gran Bretaña".

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Gobierno británico calificó de "totalmente inaceptables" las declaraciones de Benjamín Netanyahu, primer ministro del régimen israelí, sobre la transformación de ese país en la "República Islámica de Gran Bretaña", y anunció que ha planteado este asunto ante la parte israelí.

Según informó el sitio web de la cadena de noticias Euronews, el Gobierno británico, en reacción a las declaraciones de Benjamín Netanyahu, primer ministro del régimen israelí, sobre la "República Islámica de Gran Bretaña", rechazó dichas declaraciones y las calificó de inaceptables.

Un portavoz del Gobierno británico calificó estas declaraciones de "totalmente inaceptables" y anunció que el asunto ha sido planteado ante la parte israelí.

Netanyahu realizó estas declaraciones durante una entrevista en un pódcast de la "Radio del Ejército israelí" y también afirmó que el Reino Unido es la "primera república islámica con armas nucleares".

El primer ministro del régimen sionista, durante esta entrevista, elogió a Randolph Churchill, hijo de Winston Churchill, exprimer ministro del Reino Unido, por la cobertura positiva de Israel durante la Guerra de los Seis Días de 1967.

Netanyahu declaró: "Ahora intenten encontrar algo así en un lugar llamado la República Islámica de Gran Bretaña".

El presentador del programa, confirmando estas palabras, dijo: "¿Acaso toda Europa no es así ahora?".

Netanyahu respondió: "Sí, pero alguien había dicho: la República Islámica de la Gran Bretaña será la primera república islámica con armas nucleares".

A continuación, reiterando declaraciones antiiraníes, agregó: "Por lo tanto, nos aseguraremos de que aquí, en Irán, no exista una segunda república islámica".

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