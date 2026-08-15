El relato del Imam Sayad (PB) sobre la adoración incomparable del Imam Hasan al-Muytaba (PB)

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El Imam Sayad (PB), al describir la conducta devocional de su venerado tío, el Imam Hasan al-Muytaba (PB), lo presenta como el más piadoso y el mejor de los hombres de su época. Según las palabras del Imam Sayad (PB), el Imam Hasan al-Muytaba (PB) recorría el camino de la peregrinación a pie y descalzo, y cada vez que recordaba la muerte, la tumba, el Día del Juicio, el puente de as-Sirat y el tribunal divino, las lágrimas brotaban de sus benditos ojos. Asimismo, al momento de realizar la oración y al escuchar el nombre del infierno, todo su ser temblaba por el intenso temor a Dios.