Participantes del Concurso Internacional de Corán de La Meca reciben premios en efectivo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Ministerio de Asuntos Islámicos, Dawah y Orientación de Arabia Saudita, representado por la Secretaría General del Concurso Internacional Rey Abdulaziz para la Memorización, Recitación e Interpretación del Sagrado Corán, otorgó a los participantes de la 46ª edición del concurso premios en efectivo de 5.000 riales sauditas cada uno, con un total de más de 1,5 millones de riales sauditas, en reconocimiento a sus esfuerzos y para alentar su continua dedicación al Sagrado Corán.

La 46ª edición contó con 334 concursantes, hombres y mujeres, en representación de 133 países, que compitieron en cinco categorías coránicas. El valor total de los premios de la competencia para los 50 ganadores nombrados alcanzó los 10.260.000 riales sauditas.

Los premios forman parte de la atención que el ministerio, supervisor general de los concursos coránicos, brinda a los participantes, hombres y mujeres.

El ministerio afirma estar comprometido a ofrecer un apoyo integral desde su llegada al país, a lo largo de las etapas de clasificación preliminar y final, así como en los programas complementarios, lo cual refleja la atención prestada al concurso y la dedicación al servicio del Sagrado Corán.