El ministro interino de Defensa: Cualquier presión que afecte al sustento y la seguridad del pueblo forma parte de la guerra

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el ministro interino de Defensa escribió en su cuenta en X: “Para Irán, la economía, el bienestar, la comodidad y la prosperidad de la población, junto con la seguridad, forman parte del ámbito de la defensa”.

“Toda presión que tenga como objetivo el sustento y la seguridad de la población forma parte de la guerra. Quienes amplíen el campo de presión deben saber que nosotros también, para defender a la población, ampliaremos nuestro ámbito de acción dentro del marco de los intereses nacionales”, enfatizó.