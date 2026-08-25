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El ministro interino de Defensa: Cualquier presión que afecte al sustento y la seguridad del pueblo forma parte de la guerra

25 agosto 2026 - 22:06
Código de noticia: 1857060
fuente: irna
El ministro interino de Defensa: Cualquier presión que afecte al sustento y la seguridad del pueblo forma parte de la guerra

El ministro interino de Defensa de Irán, el general Seyed Mayid Ibn al-Reza, afirmó en un mensaje: “Toda presión que tenga como objetivo el sustento y la seguridad del pueblo forma parte de la guerra”.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el ministro interino de Defensa escribió en su cuenta en X: “Para Irán, la economía, el bienestar, la comodidad y la prosperidad de la población, junto con la seguridad, forman parte del ámbito de la defensa”.

“Toda presión que tenga como objetivo el sustento y la seguridad de la población forma parte de la guerra. Quienes amplíen el campo de presión deben saber que nosotros también, para defender a la población, ampliaremos nuestro ámbito de acción dentro del marco de los intereses nacionales”, enfatizó.

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