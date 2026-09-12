Irán crea banco de datos para preservar memoria de masacre en escuela de Minab

Con el objetivo de documentar las dimensiones del crimen de guerra perpetrado en una escuela de Minab y preservar y registrar la memoria histórica de las víctimas de este suceso, Irán ha puesto en marcha, coincidiendo con el 168.º día desde el incidente, un archivo integral de documentos y testimonios sobre Minab, disponible en tres idiomas —persa, árabe e inglés— en www.minabmemory.ir.

‘Banco Integral de Información de Minab’ se trata de una plataforma de referencia que ha sido creada con el propósito de recopilar, registrar y organizar documentos, imágenes, informes de medios de comunicación, testimonios, posturas y reacciones nacionales e internacionales, así como obras artísticas y culturales relacionadas con este suceso.

Asimismo, busca evitar la dispersión de las fuentes y el progresivo olvido de las dimensiones del incidente, proporcionando un repositorio centralizado y susceptible de ser consultado y citado por investigadores, medios de comunicación, instituciones jurídicas y el público en general.



El archivo de las víctimas, los testimonios sobre el suceso, las posturas y reacciones nacionales e internacionales, la cobertura informativa y mediática, así como el archivo de obras artísticas y culturales, figuran entre las principales secciones de esta plataforma, que será ampliada y actualizada de forma permanente mediante la recepción y revisión de nuevos documentos e informaciones.

Estados Unidos ha cometido numerosos crímenes de guerra y actos de terrorismo desde el inicio de su nueva guerra contra Irán, el pasado 28 de febrero, mediante ataques dirigidos contra civiles e infraestructura civil.

Entre los episodios más trágicos se encuentra el bombardeo de la escuela primaria Shayare Tayebe en la ciudad de Minab, en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, el primer día de la guerra, que dejó unos 170 muertos, en su mayoría niños y estudiantes.

En marzo, la ONU condenó por unanimidad el ataque mortal de EE.UU. e Israel contra la escuela en Minab, pidiendo una investigación inmediata, así como que los responsables rindan cuentas por el incidente.