Ansarolá: Revolución del 21-S transformó a Yemen en un actor regional

En un comunicado emitido este lunes con motivo del duodécimo aniversario de la Revolución del 21 de septiembre, el Buró Político del movimiento popular yemení Ansarolá de Yemen ha felicitado por esta ocasión al líder de la revolución yemení, al presidente y a los miembros del Consejo Político Supremo, al Gobierno, al pueblo y a las fuerzas armadas de Yemen.

En este sentido, ha afirmado que esta revolución es una “revolución de libertad e independencia” y un símbolo de la dignidad y la soberanía del pueblo yemení.

Ansarolá ha subrayado que el aniversario de la Revolución del 21 de septiembre llega este año en circunstancias en las que se han logrado “victorias estratégicas en el frente de la costa” y se han intensificado las operaciones contra Arabia Saudí con el objetivo de poner fin a la agresión y levantar el bloqueo del enemigo.

Ha añadido que la Revolución desempeñó un papel fundamental en la liberación de Yemen de la dependencia extranjera y en la lucha contra el colapso de la seguridad y la economía del país.

Al respecto, ha denunciado que durante los últimos 12 años, el pueblo yemení y la Revolución del 21 de septiembre han estado expuestos a una “agresión descarada saudí-estadounidense” y a un cerco ilegal.

“La resistencia y la firmeza de nuestro pueblo frente a la agresión fueron un símbolo de su bendita revolución; una Revolución que unificó los esfuerzos sociales y constituyó una expresión clara de la voluntad de libertad del pueblo yemení”, ha añadido el movimiento.

También ha destacado que “la joven Revolución y los principios sobre los que se fundamentó han llevado a Yemen a ocupar el lugar de un actor regional”.

En otra parte del comunicado, Ansarolá ha calificado a las Fuerzas Armadas de Yemen como el “ejército de la Revolución del 21 de septiembre” afirmando que estas fuerzas desempeñaron un papel humanitario y moral en apoyo de Palestina y en oposición a la “guerra genocida de Israel”.

La Resistencia yemení ha dejado en claro que el pueblo continúa librando la “batalla por la soberanía y la independencia” con el objetivo de materializar todos sus objetivos legítimos.

La Revolución del 21 de septiembre hace referencia a los acontecimientos ocurridos en Yemen en 2014, cuando las fuerzas de Ansarolá, en el marco de los llamados Comités Populares, tras meses de protestas y posteriormente de concentraciones en los alrededores de Saná, entraron en la ciudad el 21 de septiembre y, en cuestión de horas, tomaron el control de la capital yemení.

Este acontecimiento provocó el debilitamiento del Gobierno del presidente figitivo Abdu Rabu Mansur Hadi, y cambios en la estructura política y militar de Yemen. Posteriormente, sentó las bases para acontecimientos de mayor alcance y dio lugar al inicio de la intervención militar de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos contra Yemen en 2015.