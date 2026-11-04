Día de la Lucha contra el Colonialismo Mundial

4 noviembre 2026 - 16:21
Código de noticia: 1886627
fuente: Abna24
La independencia de las naciones no se preserva únicamente con la delimitación de fronteras geográficas; lo que hace que la independencia resista las presiones y la injerencia de las potencias extranjeras es contar con capacidades y fortalezas reales. El Sagrado Corán y la experiencia histórica de Irán dan testimonio de una misma verdad: el poder es la condición para salvaguardar la independencia y la dignidad de una nación.
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