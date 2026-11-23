Código de noticia: 1893983 fuente: Abna24

El valor de la maternidad ha de buscarse en los seres humanos que una madre entrega a la sociedad y a la historia. La grandeza de la venerable Umm al-Banin (P) se manifestó en la crianza de unos hijos que, en el momento más crítico de la historia, permanecieron junto al Imam de su tiempo. El venerable Abbas (P) fue aquel hijo en cuya lealtad y compañía se apoyó el Imam Huséin (P) en Kerbala, y ese fue el fruto de la educación de una madre tan venerable como Umm al-Banin (P).