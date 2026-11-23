Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Comunicar a un niño la muerte de un ser querido es uno de los momentos más delicados y difíciles del sistema educativo familiar. Sin duda alguna, la manera de expresar esta dolorosa verdad desempeñará un papel decisivo en la salud mental futura del niño.

Con el fin de examinar con mayor detalle las normas y los métodos para afrontar este duelo, y con el acompañamiento del experto y psicólogo infantil, el Hoyatoleslam Mohammad Zarifi, hemos procurado trazar el camino correcto de este enfrentamiento. Ojalá sea una luz para atravesar este arduo sendero.

Los niños pequeños a veces piensan que la persona se fue o murió porque ellos fueron malos o no obedecieron a mamá y a papá. ¿Cómo se puede deshacer este nudo mental y este remordimiento?

Este remordimiento surge de dos características naturales de la mente de los niños pequeños: el egocentrismo cognitivo y el pensamiento mágico. El niño supone que el mundo gira en torno a sus comportamientos y pensamientos, y que sus travesuras, su terquedad o incluso un enfado pasajero han provocado un suceso de tal magnitud. En ocasiones, este sentimiento de culpa adopta la forma de un pesar por lo que cree que podría haber hecho por su padre o su madre y no hizo.

Por otra parte, para la mente del niño resulta muy aterrador aceptar que los acontecimientos amargos ocurren fuera del control del ser humano; por esa razón, inconscientemente se atribuye la culpa a sí mismo, para sentir que, si es un buen niño, podrá impedir que sucedan nuevas desgracias.

Para deshacer este nudo no debemos esperar a que el propio niño pregunte. Debemos anticiparnos, con franqueza y en varias ocasiones, y asegurarle que ninguna palabra, acción, omisión o mal pensamiento suyo ha causado la muerte del progenitor. Hay que explicarle en lenguaje sencillo que la muerte solo ocurre cuando el cuerpo deja de funcionar a causa de una enfermedad grave o de un accidente severo, y subrayar que su padre o su madre lo quería con toda su alma y no tenía ningún resentimiento hacia él.

Junto a esta conversación, puede pedirle al niño que, para desahogar esas palabras no dichas, escriba una carta a su padre o a su madre, o le dibuje algo.

¿Se recomienda científicamente permitir que el niño asista al funeral, vea el cuerpo del progenitor o acuda al cementerio? ¿En qué circunstancias es conveniente para el niño verlo o no verlo?

Contrariamente a la idea generalizada de que los niños no deben participar en las ceremonias de duelo, en la psicología del duelo la presencia voluntaria y consciente del niño en la ceremonia de despedida y en el cementerio no solo no es dañina, sino que ayuda a concretar la realidad de la muerte e impide que se formen fantasías prolongadas sobre el regreso del progenitor. Sin embargo, la condición principal es la preparación previa y la ausencia de coacción.

Ver el cuerpo o asistir a la ceremonia conviene al niño cuando él mismo lo desea, cuando el aspecto del cuerpo no está dañado ni desfigurado y cuando se le ha explicado de antemano que el cuerpo sin vida está frío e inmóvil, no respira y no siente dolor.

Por el contrario, si la ceremonia está llena de gritos, desmayos y desconsuelo incontrolado, llevar al niño al centro de ese ambiente le provoca pánico. Es preferible que un adulto sereno se encargue únicamente de acompañar al niño, para que, en cualquier momento en que se sienta cansado o angustiado, lo lleve a un entorno tranquilo. Desde el punto de vista educativo, los ritos de despedida en la cultura islámica sirven para dar sentido al duelo y fortalecer el vínculo afectivo; encomendarle un papel sencillo y sereno, como depositar una rama de flores o recitar una breve Al-Fátiha (sura inaugural del Corán que se recita por el alma del difunto), reduce su sensación de impotencia y le aporta sosiego.

Samira Golkar / Agencia Internacional de Noticias ABNA