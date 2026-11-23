Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Cuando eres madre, a veces, entre miles de frases educativas, basta un solo nombre para que el corazón se estremezca y los ojos se abran: Umm al-Banin (P). Una mujer a quien la historia no conoce por haber sido la esposa de Amir al-Mu'minin ʿAlí (P), sino por haber «criado» a un hombre ante cuya cortesía y lealtad el mundo se inclina desde hace mil cuatrocientos años. Si una madre de hoy se dice a sí misma: «¡Qué interesante! Entonces yo también puedo educar a un hijo que, como Su Excelencia Abbas (P), sea leal a su Imam y se comporte con la máxima cortesía y sobriedad», eso es exactamente la prolongación de la escuela de Umm al-Banin.

Este escrito es un sencillo análisis conductual de la vida de Umm al-Banin (P); no para el mero elogio, sino para tomarla como modelo en la práctica. Veamos qué hizo para que su regazo fuera la cuna del «siervo piadoso de Dios».

Primero: antes de «educar», la madre ya estaba «educada»

La mayor lección de Umm al-Banin para las madres de hoy es que la educación de los hijos comienza por la educación de uno mismo. Antes de querer enseñar cortesía a sus hijos, ella misma era la encarnación de la cortesía. Cuando entró en la casa de Amir al-Mu'minin ʿAlí (P), a pesar de la nobleza de su linaje, se consideraba «la criada de los hijos de la Excelencia Fátima (P)» y los servía. Esto significa que la madre es un modelo práctico y no solo alguien que «da órdenes». Los hijos observan el comportamiento de la madre y lo reproducen.

Versión mahdaví: si queremos que nuestro hijo sea un «siervo sumiso» y sincero ante el Imam del Tiempo (que Dios acelere su alivio), primero debemos ser nosotros mismos sumisos y humildes ante la Wilaya (la guía y autoridad divina del Imam designado por Dios). El niño percibe la sinceridad de nuestra sumisión, aunque nunca haya oído un discurso sobre ella.

Segundo: enseñó la «cortesía» anteponiendo a otros ante su propio hijo

Umm al-Banin no dijo a sus hijos: «Respeten al Imam Huséin (P)»; les enseñó, con los hechos, que los hijos de la Excelencia Fátima (P) tenían precedencia sobre ellos. Cuando ponía la mesa, servía primero a los hijos de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) y después a los suyos. Los hijos de Umm al-Banin veían estas escenas y se les grababa en la mente que «nosotros somos los segundos y el valí de Dios (Wali Allah, el guardián designado por Dios) es el primero». El fruto de esta educación lo vemos en Karbala: Abbas (P) nunca llamó «hermano» al Imam Huséin (P), salvo en los últimos instantes de su vida; siempre se consideró «siervo del Imam» y no se sentaba sin su permiso.

Versión mahdaví: la madre de hoy puede mostrar al niño, en la vida cotidiana, cómo «dar prioridad al valí de Dios». Por ejemplo, detener el juego cuando llega la hora de la llamada a la oración, mostrar respeto cuando se menciona el nombre del Imam del Tiempo (que Dios acelere su alivio) y decir, en las pequeñas decisiones: «Veamos primero qué quiere nuestro Imam». Estas son las «puestas de mesa» de nuestros días.

Tercero: enseñó la «aceptación de la Wilaya» como una destreza cotidiana

Umm al-Banin educó a sus hijos en la adhesión a la Wilaya. Les enseñó a ver a su Imam como «supervisor de sus actos» y como alguien «que está por encima de uno mismo». No era una enseñanza meramente mental, sino un entrenamiento conductual. Sus hijos aprendieron que «la voluntad del Imam» tiene precedencia sobre «la propia voluntad». Por eso Abbas (P), en el apogeo de su sed, soltó el agua y dijo: «La vida después de Huséin (P) es humillación».

Versión mahdaví: para educar a una generación mahdaví debemos comenzar la aceptación de la Wilaya por las decisiones pequeñas. Enseñemos al niño que el «yo» no es el único eje, que «él» (el Imam) también tiene derecho. Este ejercicio lo prepara para los grandes días.

Cuarto: unió el «valor» con la «clarividencia»

Abbas (P) no solo era valiente; era clarividente. Sabía con exactitud en qué frente se hallaba y por qué debía permanecer hasta el final. Umm al-Banin arraigó esta clarividencia en su ser mediante la educación religiosa y la consolidación de las creencias. Enseñó a su hijo que el valor sin conocimiento es temeridad, y que la lealtad sin clarividencia es una emoción pasajera.

Versión mahdaví: la madre de hoy debe enseñar a su hijo el «porqué» de la lealtad, y no solo el «cómo». Si el niño comprende por qué debe obedecer al Imam, permanecerá firme también en las dificultades. Contar relatos de Karbala, plantear preguntas sencillas («Si tú hubieras estado en el lugar de Abbas, ¿qué habrías hecho?») y fomentar el pensamiento construyen la clarividencia.

Quinto: cultivó la «cortesía» en el seno del «cariño»

Umm al-Banin colmaba de cariño a sus hijos, pero su afecto no le impidió enseñarles cortesía. Era a la vez cariñosa y firme en los límites. Sus hijos la querían y, al mismo tiempo, aprendieron a ser «corteses» ante el valí de Dios. Este equilibrio fue el secreto de su éxito. El Imam Yaʿfar as-Sadiq (P), en la ziyara (oración de visita y salutación) de Abbas (P), elogia en él cuatro componentes: la «sumisión», la «veracidad», la «lealtad» y el «consejo sincero». Estos cuatro componentes son el fruto de esa educación materna equilibrada.

Versión mahdaví: las madres de hoy pueden avanzar con un «cariño firme». Que sean cálidas y acogedoras, pero que no cedan en los principios (el respeto al Imam, la sinceridad, la responsabilidad). El niño siente seguridad y, a la vez, aprende los límites.

Versión práctica para la madre de hoy: una semana con la escuela de Umm al-Banin

Para que este análisis no se quede solo en el papel, pruebe estos sencillos ejercicios:

Modelado diario: cada noche, comparta con su hijo un pequeño comportamiento suyo en el que «puso al Imam por delante de sí misma» (por ejemplo: «Hoy, cuando tenía prisa, me detuve y saludé porque recordé que mi Imam me ve»). Ejercicio «primero el Imam, después yo»: en una pequeña decisión familiar (como elegir entre ir a reuniones nocturnas o a una fiesta), pregunte al niño: «¿Crees que al Imam del Tiempo (que Dios acelere su alivio) le gustaría esta elección?» y déjele decidir por sí mismo. Relatos de Karbala, con preguntas: cada noche cuente una parte de la vida de Su Excelencia Abbas (P) y, al final, pregunte: «¿Por qué crees que Abbas hizo eso?». Esto activa la clarividencia. Enseñar la cortesía con el ejemplo: en las reuniones familiares, muestre primero respeto a los mayores (en especial a quienes simbolizan la Wilaya) y luego pida al niño que haga lo mismo. Umm al-Banin hacía exactamente esto a la hora de la «mesa». Una súplica materna por la generación mahdaví: cada día, aunque sea una sola frase: «Dios mío, haz de mi hijo uno de los compañeros del Imam del Tiempo (que Dios acelere su alivio)». Esta súplica cambia también la actitud de la madre.

Palabra final: tú también puedes

La historia elogia a Umm al-Banin por sus «cuatro mártires», pero su secreto estaba en sus «cuatro educaciones»: la educación de sí misma, la educación práctica, la educación wilaí (basada en la adhesión a la Wilaya) y la educación equilibrada. No fue una madre corriente; fue una «arquitecta». Y la noticia más importante para toda madre de hoy es que este camino sigue abierto.

La generación mahdaví no se construye con consignas, sino con las «puestas de mesa» maternas. Con una madre que primero es ella misma «siervo piadoso» y después educa a su hijo como «siervo piadoso». Con una madre que enseña a su hijo que la «cortesía» no es solo una conducta, sino un conocimiento profundo. Y con una madre que cree que su regazo puede volver a ser la «cuna del siervo piadoso de Dios».

Si una madre lee este escrito y se dice: «¡Qué interesante! Yo también puedo», en ese instante Umm al-Banin habrá vuelto a nacer. Y la educación de la generación mahdaví comenzará desde ahí.

Zahra Salehifar, investigadora de medios

Notas: