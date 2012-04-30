"Alto Clérigo Bahreiní Repudia la Brutal Represión del Régimen contra Manifestantes Pacíficos"

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) - El sheij Qassim, dijo el sábado que el régimen de Al-Jalifa no puede frenar las protestas mediante el aumento de los ataques, asesinatos y arrestos del pueblo.También criticó a la comunidad internacional por permanecer en silencio ante las brutalidades del reino pro Occidental del Golfo Pérsico.La gente bahreiní ha estado realizando manifestaciones sostenidas desde mediados de febrero de 2011. Desde entonces, decenas de personas han sido asesinadas y miles más han resultado heridas y arrestadas por las fuerzas del régimen.Los manifestantes antirégimen sostienen que el rey Hamad bin Isa al-Jalifa es el principal responsable de las muertes de los manifestantes durante el levantamiento popular. © 2005-2011 AhlulBait News Agency. Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción de esta noticia citando la fuente ABNA.ir------112