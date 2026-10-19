Alerta del Centro Palestino sobre la situación de los prisioneros enfermos: 1.500 cautivos, expuestos a una muerte lenta

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Centro Palestino de Estudios sobre los Prisioneros advirtió de que más de 1.500 prisioneros enfermos en las cárceles del régimen sionista viven en condiciones en las que se les priva de los medios humanitarios más básicos. Según este centro, los cautivos se encuentran en una situación higiénica y de subsistencia lamentable, y se les aplica una política de muerte lenta y de negligencia médica deliberada.

El centro subrayó que el delito de negligencia médica se ha intensificado y acelerado de forma sin precedentes desde octubre de 2023. Cientos de prisioneros padecen enfermedades graves y crónicas, como cáncer, insuficiencia renal, afecciones cardíacas y arteriosclerosis, diabetes e hipertensión. Asimismo, entre los cautivos hay casos poco frecuentes de enfermedades neurológicas, así como heridos y personas con discapacidad a quienes se ha privado del tratamiento adecuado y del traslado a hospitales externos.

El mencionado centro señaló que la demora y el aplazamiento de los exámenes y análisis médicos convierten los síntomas simples de enfermedad de los prisioneros en dolencias crónicas e incurables. Esta situación, unida a la política de mantenerlos hambrientos, a la desnutrición y a la privación de los utensilios de higiene más elementales, ha facilitado la propagación de enfermedades cutáneas y contagiosas, entre ellas la «escabiosis» (sarna).

El centro explicó que la negligencia médica es la principal causa del martirio de al menos el 50 % de los prisioneros palestinos. Desde 1967 hasta hoy, 329 prisioneros palestinos han alcanzado el martirio en las cárceles de Israel, y la negligencia médica, después de la tortura directa, ha sido la segunda causa del martirio de 92 cautivos desde octubre de 2023.

El Centro Palestino de Estudios sobre los Prisioneros pidió a las organizaciones médicas y humanitarias internacionales que intervengan de inmediato y que envíen comités médicos para investigar las circunstancias del martirio de decenas de prisioneros.

Esta institución recalcó que se debe proteger a los prisioneros de la política de eliminación física, que constituye un crimen de guerra y un delito de tortura, y que viola los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura.

Estas advertencias se producen en un momento en que las autoridades del régimen sionista mantienen a más de 9.300 prisioneros palestinos en más de 23 cárceles y centros de detención e interrogatorio, entre los cuales hay unas 87 mujeres y cerca de 380 niños.