“Washington tiene muchas tierras que entregar a Israel en lugar de los territorios de otros países”

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) - En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles, Yaafari dijo:

“Podéis darles Carolina del Norte y Carolina del Sur, por ejemplo, ¿por qué no? Carolina del Sur es un gran pedazo de tierra … Entonces, dadles a Israel un par de estados si esta administración realmente quiere tener el apoyo israelí”.

El diplomático sirio acusó al gobierno de Trump de intentar complacer al lobby pro-israelí en EEUU y aumentar las posibilidades de que el primer ministro israelí en funciones, Benyamin Netanyahu, gane las próximas elecciones en medio de acusaciones de soborno y fraude en su contra.

“No os dejéis engañar pensando que algún día esta tierra será suya (de los israelíes) debido a la hipocresía o por ser una carta en el juego electoral en el que se apoyan mutuamente, para que el israelí pueda tener éxito en sus elecciones y los los miembros de la administración estadounidense también puedan obtener el apoyo de los grupos de presión pro-israelíes en EE. UU.”, dijo el embajador sirio, agregando que el Alto del Golán finalmente regresará a Siria.

Mientras tanto, Yaafari se refirió a la agresión israelí en Siria y dijo: “Mientras nos reunimos para discutir la ilegítima proclamación de Trump sobre el Golán sirio ocupado, los aviones de guerra de ocupación israelíes lanzaron una agresión aérea en la región industrial del este de Alepo”, y agregó que las defensas antiaéreas “interceptaron la agresión y derribaron varios misiles hostiles”.

El enviado sirio afirmó que las prácticas estadounidenses reflejan una inclinación peligrosa y sin precedentes a violar el derecho internacional y un desprecio a la ONU. También son un golpe a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Asamblea General que exigen a “Israel” poner fin a la ocupación de las tierras árabes ocupadas y su retirada hasta la línea del 4 de junio de 1967.





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