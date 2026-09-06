Continúan las demoliciones de mezquitas en la India

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): tras la sentencia del tribunal de distrito, el edificio de una mezquita ubicada en la región de Saharanpur, en el estado de Uttar Pradesh, fue demolido ayer sábado. Esta medida se produjo apenas un día después de que el tribunal del juez de distrito rechazara la apelación presentada contra la sentencia anterior que declaraba ilegal dicha construcción.

Durante la operación de demolición realizada con excavadoras, altos funcionarios, entre ellos el gobernador del distrito y el subgobernador, estuvieron presentes en el lugar. El complejo administrativo quedó bajo estrictas medidas de seguridad y fuerzas policiales armadas se desplegaron en el sitio para controlar la situación. Cabe señalar que la mezquita había estado bajo vigilancia y sellada desde la noche anterior.

Anteriormente, el juez Satendra Kumar había ratificado la sentencia del 17 de julio, mediante la cual se declaró ilegal la mezquita y se ordenó su demolición. Según dicho fallo, los residentes del lugar fueron obligados a pagar una indemnización de aproximadamente 6,41 crore de rupias por la ocupación ilegal y el uso indebido de terrenos estatales.

El caso se inició a raíz de la denuncia presentada por Vikas Tyagi, excoordinador provincial de la organización Bajrang Dal. Este había alegado que la mezquita fue construida de manera ilegal dentro de un recinto gubernamental y que, además de albergar actividades administrativas sensibles, también se utilizaba con fines comerciales. Sin embargo, las partes musulmanas sostenían que la sentencia del tribunal solo exigía el desalojo del lugar, no su demolición, y tienen la intención de apelar ante el tribunal superior basándose en documentos históricos.

Esta medida ha sido objeto de amplias críticas por parte de los líderes de la oposición india. Dirigentes de distintos partidos, entre ellos el Partido Samajwadi y el Partido del Congreso, entre otros, calificaron la demolición de «vergonzosa» y de un uso de la ley para cometer injusticias. Por su parte, el ministro de Asuntos de las Minorías del estado de Uttar Pradesh rechazó dichas críticas y subrayó que la operación de demolición se llevó a cabo exactamente conforme a la orden del tribunal.