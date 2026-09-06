Europa desmiente a Bessent sobre sanciones contra Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, incluso llegó a agradecer a la Unión Europea (UE) por sumarse rápidamente a la operación estadounidense contra la economía iraní.

“Agradecemos su firme y temprana postura”, escribió el secretario del Tesoro de EE.UU., presentando este hecho como una prueba del aumento de la presión internacional sobre Irán.

Sin embargo, según Euronews, el comunicado de la Comisión Europea, publicado el 31 de agosto y citado por Bessent, no especifica que la UE se haya “sumado oficialmente” a la operación del Tesoro estadounidense contra la economía iraní.

El comunicado expresa específicamente su respaldo a la campaña estadounidense, sin comprometer formalmente a la UE con ella, señaló.

“Sigue dispuesta a adoptar nuevas medidas, cuando sea necesario, para salvaguardar su seguridad e intereses, incluida la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz”, ha constatado el comunicado de la UE.

Añade que la UE respalda los esfuerzos para garantizar “negociaciones de paz de buena fe, también mediante una mayor presión económica, incluso a través de la denominada ‘Operación Paria Económico’, liderada por Estados Unidos”.

La Unión Europea ha afirmado que “seguirá trabajando de cerca con Estados Unidos y otros socios del G7 e internacionales”.

Sin embargo, el comunicado de la UE no señala en ningún momento que Bruselas se esté sumando a la operación estadounidense contra Irán, según el informe.

Por el contrario, Bruselas enfatiza en su declaración que “considera necesarios los esfuerzos diplomáticos continuos para alcanzar un acuerdo de paz”.

Consultado por Euronews sobre el asunto durante la rueda de prensa del mediodía de la Comisión Europea del viernes, un portavoz de la UE se remitió al mismo comunicado del lunes y no ofreció más aclaraciones.

La nueva presión económica de Washington, lanzada a finales de agosto, también ha incluido advertencias a países y empresas que mantengan relaciones comerciales con Irán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha instado a los aliados de EE.UU. a sumarse a la presión contra Teherán y ha amenazado con utilizar “todo el poder” de Washington contra quienes continúen haciendo negocios con Irán.

Estados Unidos tiene como objetivo restringir el acceso de Irán a activos digitales, tecnología avanzada, oro, aviación comercial y transporte marítimo.

La denominada “Operación Paria Económico” se basa en sanciones secundarias, es decir, penalizaciones contra empresas y bancos extranjeros que continúen haciendo negocios con Irán.

Al inicio de la operación, el Tesoro estadounidense incluyó en su lista de sanciones a cerca de 60 empresas, personas y embarcaciones, y ha anunciado nuevas medidas semanales, comenzando por los bancos.

Sin embargo, el informe destaca que el Estatuto de Bloqueo de la UE prohíbe a las empresas europeas cumplir con las sanciones estadounidenses contra Irán sin autorización de la Comisión Europea.