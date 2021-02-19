Consejos prácticos del Imam Jamenei para el mes de Rayab

En el mes de Rayab dar importancia al recuerdo de Dios, la súplica e intercesión.

Ahora nos encontramos en el bendito mes de Rayab, un mes en el que sus días están llenos de bendiciones. Beneficiarnos de estos días, Fortalecer nuestra espiritualidad, establecer una relación con ALLAH swt y dar importancia a la súplica, la intercesión y el constante recuerdo de nuestro creador, hace parte de nuestro deber en este mes bendito. (Declaraciones hechas en un encuentro con las personas de la cuidad de Qom 19/10/1371.)

Aprender del conocimiento divino contenido en las suplicas del mes de Rayab.

Hoy en nuestra sociedad y nuestro pueblo creyente, existe la necesita de obtener lo más que se pueda esa tranquilidad, ese sosiego, serenidad y calma, الا بذکر الله تطمئن القلوب ¿Acaso no es con el recuerdo de ALLAH que se tranquilizan los corazones? (Sura Ar-Ra’d, aleya 28); es el recuerdo de Dios el que protege los corazones de los incidentes y tormentas de la vida y de este mundo; debemos considerar el recuerdo de Dios como algo placentero, los días del mes de rayab están muy cerca; las suplicas del mes de rayab son mares de conocimiento. Las suplicas no solo acercan el corazón de las personas a Dios, sino que también son para aprender, en las suplicas también hay enseñanzas y purificación del alma. Las suplicas, como las suplicas eficientes de Ahlul Bait (La paz de ALLAH swt sea con ellos), también iluminan las mentes de las personas, nos enseñan la realidad de las cosas y el discernimiento, el cual necesitamos en nuestras vidas, además de llenar nuestro corazón con la comprensión divina. Debemos tener el recuerdo de Dios como algo muy placentero. (Sermón de la oración del viernes en Teherán 29/03/1388)

Aprovechar cada instante del mes de Rayab para obtener la atención de Dios todo poderoso.

El mes de rayab es un mes bendito, es un mes para la intercesión, el recuerdo de Dios, las plegarias, el ruego, y fortalecer el vínculo de nuestros corazones necesitados con la gracia y el amparo divino. Apreciad la importancia de estos días, cada uno de los días del mes de rayab es una bendición divina, en cada momento de estos días, si la persona es inteligente, sabio y consiente, puede obtener algo que frente a ello todas las bendiciones mundanales son efímeras, es decir que puede esta persona obtener la complacencia, la gracia, el favor y la atención divina. Después del mes de Rayab vienen los meses de Sha´ban y Ramadán ¡Hermanas y hermanos musulmanes! ¡Oh dueños de los corazones despiertos y en especial ¡oh jóvenes! Apreciad estos tres meses, estos tres meses son la mayor oportunidad para conectar e iluminar los corazones con la gracia y la luz divina. (Sermón de la oración del viernes en Teherán 19/11/1369)

En este mes aumentad vuestras plegarias lo mayor mente posible.

Debemos felicitarnos los unos a los otros porque una vez más tenemos la gracia divina de volver a entrar en el bendito mes de Rayab, el mes de Rayab es una gran oportunidad para el acercamiento a los emblemas divinos, para el acercamiento a la santa esencia divina y una gran oportunidad para la autoconstrucción. Estos días, que en las narraciones se les ha denominado como los días sobresalientes, son una gran oportunidad y toda oportunidad es una bendición y toda bendición es merecedora del agradecimiento y la gratitud, y el agradecimiento y la gratitud no es más que comprender la grandeza de esa bendición, actuar de acuerdo al valor de ella, aprovechar esta bendición, ser consciente que esta proviene de parte de ALLAH swt y utilizar esta en el camino hacia ÉL. El mes de Rayab es de estas bendiciones, y después de este viene el mes de Sha´ban, que también es de estas bendiciones, estos dos meses a opinión de los místicos y de Ahlil Tauhid (La gente de la unicidad) son el preámbulo del sagrado mes de Ramadán, y el mes de ramadán es el mes de la elevación, es el mes del viaje hacia los cielos, es el mes de la purificación y la autoconstrucción, que es lo que todos nosotros necesitamos. Apreciad este mes de Rayab, incrementad vuestras plegarias lo más que podáis hacia el señor de los cielos y de la tierra, recordad constantemente a ALLAH y haced que vuestras obras sean solo para ÉL, haced que todos tus esfuerzos y sacrificios sean solo para él. (Discurso a las fuerzas militares de la república islámica de irán 06/02/1394).

En el mes de Rayab pedid permanentemente el perdón de vuestro señor

Rayab es una buena oportunidad, es un mes para la súplica, es un mes para las plegarias, es un mes para la reflexión y obtención del perdón. Siempre tenemos que implorar el perdón. En este mes debemos pedir constantemente el perdón divino. Ninguna persona puede pensar que no necesita de este perdón, el mensajero de Dios (BP) decía:

« و انّى لأستغفر اللَّه فى کلّ یوم سبعین مرّة»…

…Y ciertamente que todos los días pido perdón a Dios setenta veces”

No cabe duda de que el mensajero de Dios (la bendición de ALLAH swt sea con él y la gente de su casa) por lo menos pedía perdón setenta veces al día; el implorar por el perdón es algo para todos, en especial para nosotros que vivimos en este mundo material y superficial, el implorar perdón limpia y elimina parte de esa impureza material. Este es un mes para implorar el perdón, Dios quiera que podamos apreciar de la mejor manera este bendito mes. (Declaraciones hechas ante el parlamento de la república islámica de irán 04/03/1388)

Los jóvenes deben recurrir más a la Sunnah del I’tikaf (retiro espiritual)

La sunnah del I’tikaf, permanecer en las mezquitas y ayunar, muestra una bella y agradable cara de nuestros jóvenes, que a diferencia de la conducta convencional de los jóvenes del resto del mundo, que viven sumergidos en las pasiones y deseos lujuriosos, viven la adoración y la sumisión a Dios. El ayunar durante el día, el ir a las mezquitas, el permanecer en retiro espiritual haciendo I’tikaf, el tener día y noche el constante recuerdo de Dios, son asuntos de suma importancias… este es el mes de Rayab, aprovechemos esta oportunidad. ¡Jóvenes! Ustedes son los que más deben aprovechar esta oportunidad, los corazones puros de ustedes, las almas claras y luminosas de ustedes están listas para obtener esa luz y esa gracia divina. Esto deben apreciarlo. (Discurso al común de la gente 25/02/1392)

El mes de rayab es el mes para realizar más oraciones

Para que una persona permanezca atenta, con los ojos abiertos cuando entre en ese gran salón de bendiciones del Sagrado mes de Ramadán y no este distraído ni padezca del engaño por sus deseos, que hagan que mantenga la cabeza agachada y así entre por una puerta y salga por la otra sin darse cuenta; Para que ustedes y yo encontremos esa preparación para aprovechar esa gran invitación, estos dos meses de Rayab y Sha´ban han sido establecidos de manera que Rayab es el mes para realizar más oraciones y Sha´ban el mes para hacer más suplicas y para realizar más ayunos. (Discurso para el común de la gente 07/13/1383)

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