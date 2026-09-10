La Excelencia Fátima al-Zahra (P), la dama ejemplar de la que la historia se enorgullece

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Sheij Saduq relata, con su propia cadena de transmisión, de Mufáddal ibn Umar, quien dijo: «Le pregunté al Imam Yáfar as-Sádiq (P): ¿Cómo fue el nacimiento de la Excelencia Fátima al-Zahra (P)?» Él respondió: «Cuando la Excelencia Jadiya (P) se casó con el Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia), las mujeres de La Meca (por su enemistad hacia el islam) se alejaron de Jadiya (P); no iban a su casa ni la saludaban, e impedían que ninguna mujer se reuniera con ella. El temor y la angustia se apoderaron de Jadiya (P), y ella estaba sumamente afligida e inquieta, temiendo que se causara algún daño al Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia). Cuando Jadiya (P) quedó embarazada de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), esta última le hablaba desde el vientre de su madre y la consolaba, y Jadiya (P) ocultaba este hecho al Profeta (la paz sea con él y su familia). Un día, el Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia) entró en la casa y escuchó que Jadiya (P) hablaba con Fátima al-Zahra (P); entonces le preguntó a Jadiya (P): "¿Con quién conversas?"»

Jadiya (P) respondió: «El hijo que llevo en mi vientre habla conmigo y es mi compañía.»

El Profeta (la paz sea con él y su familia) dijo: «Este es Gabriel, que me informa que esa criatura es una niña, y que ella es una descendencia pura y bendecida; Dios hará pronto que mi linaje provenga de ella, y de su descendencia surgirán los Imames (P), a quienes Dios, tras la conclusión de la revelación, establecerá como califas y sucesores (del Mensajero de Dios).»

La Excelencia Jadiya (P) transcurrió así los días de su embarazo, hasta que se acercó el nacimiento de la Excelencia Fátima al-Zahra (P). Entonces envió un mensaje a las mujeres de Quraish y de Banu Hashim, pidiéndoles que vinieran a asistirla en el parto, tal como las mujeres suelen ayudarse entre sí en esos momentos.

Pero las mujeres de Quraish y las demás le respondieron que ella no había escuchado sus palabras ni había aceptado sus consejos, y que se había casado con Muhammad (la paz sea con él y su familia), el huérfano de Abu Tálib, que era pobre; por ello no acudirían a ella ni la ayudarían en absoluto. (En verdad, ¡qué opresión tan extraña fue aquella, y cuántos enemigos tenía el Profeta (la paz sea con él y su familia) al inicio de su misión, y cuán extraño era el islam entonces, que incluso en tales circunstancias se apartaban de la esposa del Profeta (la paz sea con él y su familia) y no le dirigían la palabra!)

Jadiya (P) se entristeció y se afligió por este mensaje, pero Dios no la dejó sola. De pronto, la Excelencia Jadiya (P) vio entrar a cuatro mujeres trigueñas y de elevada estatura, semejantes a las mujeres de Banu Hashim; al verlas, Jadiya (P) se sobresaltó. Una de ellas dijo: «¡Oh Jadiya! No te aflijas, hemos venido a ti de parte de Dios; somos tus hermanas. Yo soy Sara, esposa de Abraham (Ibrahim), el Amigo de Dios; esta es Asia, hija de Muzáhim, quien será tu compañera en el Paraíso; aquella otra es María, hija de Imrán; y esta es Kulzum, hermana de Moisés (P). Dios nos ha enviado a ti para asistirte en el momento del parto.»

En ese momento, una de ellas se sentó a la derecha de Jadiya, otra a su izquierda, la tercera frente a ella, y la cuarta detrás de ella; y en ese instante nació, pura e inmaculada, la Excelencia Fátima al-Zahra (P). Al tocar el suelo, surgió de ella una luz resplandeciente que iluminó todas las casas de La Meca. De pronto entraron diez huríes del Paraíso, cada una de las cuales llevaba en su mano una bandeja del Paraíso y un aguamanil lleno de agua de Kawzar. Aquella dama que estaba frente a Jadiya (P) tomó a Fátima al-Zahra (P) y la lavó con el agua de Kawzar, y sacó dos vestiduras blancas, más blancas que la leche y más fragantes que el almizcle y el ámbar; con una de ellas cubrió el cuerpo de Fátima al-Zahra (P), y con la otra le hizo un velo y un pañuelo para la cabeza. Luego la invitó a hablar, y Fátima al-Zahra (P) abrió sus labios y dio testimonio de la unicidad de Dios y de la misión profética de Muhammad (la paz sea con él y su familia), diciendo:

«اشهد ان لا اله الا الله، و ان ابی رسول الله سید الانبیاء، و ان بعلی سید الاوصیاء، و ولدی ساده الاسباط؛»

«Doy testimonio de que no hay más divinidad que Dios, que mi padre es el Mensajero de Dios y el señor de los profetas, que mi esposo es el señor de los sucesores, y que mis hijos son los señores de los dos nietos (del Profeta).»

Luego saludó a cada una de aquellas cuatro mujeres, llamándolas por su nombre, y ellas, con rostros alegres y sonrientes, prestaron atención a Fátima al-Zahra (P). Las huríes y los habitantes del cielo se daban mutuamente la buena nueva del nacimiento de Fátima al-Zahra (P), y en el cielo apareció una luz tal que los ángeles jamás habían visto antes.

Entonces aquellas damas dijeron a Jadiya (P): «Toma a tu hija, que es pura, inmaculada, bendecida y dichosa, y posee una descendencia sumamente bendita.» Jadiya (P), llena de alegría y felicidad, tomó a Fátima al-Zahra (P) en sus brazos y puso su pecho en la boca de ella, y la leche comenzó a fluir. A partir de entonces, Fátima al-Zahra (P) crecía cada día como los demás niños crecen en un mes, y cada mes como los demás niños crecen en un año.(1)

Fuente: Portal de la Excelencia Jadiya al-Kubra (P)

Nota: 1- La Excelencia Jadiya, símbolo de sacrificio y resistencia, pp. 230-232; Bihar al-Anwar, t. 16, pp. 80-81, y t. 6, p. 247, y t. 43, p. 2.