“Fuera yanquis”; protestan en Perú contra la visita de Marco Rubio

Colectivos de izquierda marcharon el miércoles por las calles de Lima, capital de Perú, para expresar su rechazo a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y denunciar lo que consideran una política de injerencia de Washington en la región.

Entre las consignas coreadas por los manifestantes se escuchó: “No queremos ni aceptamos ser una colonia norteamericana”.

Mientras, en sus cárteles podía leerse: “Fuera del Perú Marco Rubio”, “Fuera yanquis”, “No al Escudo de las Américas”, en referencia a la adhesión del país a la iniciativa de seguridad regional impulsada por Washington.

Los manifestantes, que también ondearon banderas de Palestina, Irán y el Líbano, consideraron que la visita del secretario de Estado refleja la política injerencista de Washington y evidencia su intento de recuperar influencia en la región ante el creciente peso económico de China.

En palabras de uno de los manifestantes, Rubio “representa lo más terrible y el genocidio que hay contemporáneo”. “Basta rememorar lo que está pasando en Palestina y la guerra de Irán para ponernos al lado de los oprimidos contra ellos”, manifestó, señalando que “lo mismo están haciendo en América Latina”.

“Creo que se han comprado en serio esa parte de que quieren recuperar su patio trasero. Que acá el principal socio comercial sigue siendo los chinos, de acá, de Colombia, de Venezuela, de la Argentina”, enfatizó.

Perú mantiene una estrecha relación política y estratégica con Estados Unidos y, bajo el nuevo Gobierno de Keiko Fujimori, Lima ha reforzado su alineamiento con Washington.

Keiko Fujimori, líder del partido derechista Fuerza Popular, asumió la Presidencia de Perú el 28 de julio de 2026 y permanecerá en el cargo hasta 2031.