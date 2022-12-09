Desviar la negligencia permaneciendo cerca de Dios

Las personas afectadas por sus sentimientos internos a veces caen en la trampa de la negligencia y corren el riesgo de seguir una tentación. En tales circunstancias, podemos buscar refugio en Dios como se evidencia en el Sagrado Corán para que Dios nos proteja de las fuerzas negativas.

La palabra árabe que se refiere a este concepto es "isti'aza" y ha sido mencionada varias veces en el Corán. El Corán menciona profetas que han usado esta palabra, señalando que incluso los seres humanos justos como los profetas pueden caer en la negligencia. Debemos recordar que Dios nos ha pedido que busquemos Su refugio y que no enfrentemos a satanás.

Cuando su hijo estaba en las aguas, el Honorable Nuh (P) le pidió a Dios que lo perdonara y lo savara, pero Dios dijo que se ahogó debido a sus malas acciones. El Profeta luego buscó refugio en Dio por lo que no sabía.

Cuando Moisés (P) se enfrentó al Faraón, buscó refugio en Dios. Cuando Hazrat Yusuf (P) se enfrentó a Zuleikha, utilizó la expresión "Dios es mi refugio". Después de enfrentar algunos desafíos, el Profeta Muhammad (bpd) buscó refugio en Dios y luego se revelaron Suras An-Nas y Al-Falaq.

El hijo de Nuh había subido a la cima de una montaña, pensando que refugiarse en las cosas materiales y satanás podría salvarlo, pero estaba equivocado. Debemos considerar a Dios como nuestro único refugio.