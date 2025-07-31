Detalles del 2º evento mediático «Nahno Abna AlHussain (A.S.)»: formatos, premios, canales de comunicación, obras + póster

Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (A.S.) — ABNA: La secretaría del segundo evento mediático «Nahno Abna AlHussain (A.S.)» anunció los detalles de la convocatoria de este evento.

El objetivo del evento es fortalecer y apoyar las obras artísticas y mediáticas durante el periodo de Arbaín con un enfoque internacional, así como mostrar y representar la presencia de diversas nacionalidades, culturas y religiones en Arbaín.

Éxito de la primera edición y planificación de la segunda

La primera edición de este evento se llevó a cabo el año pasado, y más de 700 obras de siete países llegaron a la secretaría. La participación de los interesados en la primera edición fue un incentivo para que este año también se realice la segunda edición de este evento con una convocatoria en 14 idiomas.

Formatos de las obras enviadas para participar en el evento

Los formatos principales del segundo evento mediático Nahno Abna AlHussain (A.S.) son los siguientes:

Fotografía: Foto profesional, foto móvil, colección de fotos.

Vídeo: Reportaje de vídeo, documental y vlog.

Enfoque en la inteligencia artificial en la creación de obras de Arbaín

La sección de inteligencia artificial es una de las secciones del segundo evento mediático Nahno Abna AlHussain (A.S.), en la que las obras en los formatos de foto, audio y vídeo producidas con inteligencia artificial y centradas en Arbaín serán evaluadas en esta categoría.

Sección especial del evento titulada «Un mundo en el abrazo de Hussain (A.S.)»

Esta sección presta especial atención al registro de la presencia de peregrinos internacionales en la peregrinación de Arbaín, así como a la presencia de banderas de diferentes países en la ceremonia de Arbaín, en la que los artistas pueden enviar sus obras en los formatos de foto y vídeo al evento.

Jurado del evento

Jurados de los países de Irak, Baréin, Turquía e Irán forman parte del jurado de este evento, entre los que se encuentran, por ejemplo, «Samer AlHussaini», fotógrafo internacional de Irak, «Nahi Ali» de Baréin, y Mohammad Akhlaghi, uno de los fotógrafos destacados del país; en la sección de inteligencia artificial, el ingeniero «Mohammad Zand», uno de los profesionales destacados en el campo de la inteligencia artificial, y en la sección de vídeo, «Hanzaleh Tajeddini», un veterano en la producción de vídeos y documentales, participan en la evaluación de este evento.

Premios para los ganadores de cada categoría y la sección especial

Los tres primeros puestos en las secciones de este evento recibirán, respectivamente, premios en efectivo de 15 millones de tomans, 10 millones de tomans y 7 millones de tomans.

En la sección de fotografía móvil, los premios se distribuirán de la siguiente manera: primer puesto 10 millones, segundo puesto 8 millones, tercero 6 millones, cuarto 4 millones y quinto 2 millones.

El primer y segundo puesto de la sección especial de este evento también recibirán, en el formato de vídeo, 25 millones, y en fotografía profesional, un premio en efectivo de 20 millones de tomans.

A 40 de los seleccionados de este evento también se les otorgarán obsequios espirituales como recuerdo.

Plazo para el envío de obras y canales de comunicación con el evento y envío de obras

Los interesados pueden enviar sus obras hasta el 31 de agosto de 1404 a través del portal del evento mediático Nahno Abna AlHussain (A.S.) en las redes sociales con la dirección @nahno_abna_alhussain en plataformas de mensajería y redes sociales (Telegram, Instagram, Imo, Eita, Bale) y los portales de la Agencia de Noticias ABNA en las redes sociales.

En el entorno de internet, también se ha creado una página para este evento con el propósito de detallar la información, las formas de participación y el procedimiento para el envío de obras.

