Presencia de 21 millones de peregrinos en Arbaín este año según estadísticas del Santuario Sagrado Abbasí

16 agosto 2025 - 11:44
Código para noticias: 1717259
Lider El Santuario Sagrado Abbasí, utilizando un sistema de conteo electrónico basado en inteligencia artificial, registró y anunció la presencia de más de 21 millones de peregrinos en la ceremonia de Arbaín de 1447.

Según la Agencia de Noticias Ahlul Bait (ABNA), el Santuario Sagrado Abbasí anunció que el número de participantes en la ceremonia de Arbaín Husainí de este año alcanzó los 21 millones 103 mil 524 personas.

Estas estadísticas se registraron mediante un sistema de conteo electrónico basado en inteligencia artificial, que contabilizó la entrada de peregrinos por las cinco rutas principales hacia Karbala Muqaddasa.

Según los responsables del Santuario Sagrado Abbasí, este sistema ha estado operativo por décimo año consecutivo y recopiló datos en tiempo real de las rutas Bagdad-Karbala, Bagdad-AlYamaliya, Nayaf-Karbala, Babilonia-Karbala y Husainiya-Karbala.

En un comunicado, el Santuario Sagrado Abbasí expresó: «Presentamos nuestras condolencias al Imam del Tiempo (A.Y.), a las grandes autoridades religiosas y a la comunidad islámica con motivo del Arbaín del Imam Husain (A.S.), y pedimos a Dios Todopoderoso que devuelva a los peregrinos a sus hogares sanos y salvos, con sus actos aceptados».

