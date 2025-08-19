Israel y la política de hambre en Gaza: graves acusaciones de Amnistía Internacional ante el silencio cómplice de Estados Unidos

Según la Agencia de Noticias Ahlul Bait (ABNA), La organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció este lunes 18 de agosto de 2025 que Israel lleva a cabo una política deliberada de hambre contra los habitantes de la Franja de Gaza. El informe, sustentado en entrevistas con 19 civiles desplazados y dos médicos en hospitales de la ciudad de Gaza, describe una “destrucción sistemática de la salud, el bienestar y el tejido social de la vida palestina”. Amnistía calificó esta política como parte del “genocidio en curso” de Israel contra los palestinos en Gaza y exigió el levantamiento inmediato del bloqueo y un alto el fuego sostenible.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, solo el domingo 17 de agosto, siete personas, incluidas dos menores, fallecieron por causas relacionadas con la desnutrición. La ONU ha advertido que los niveles de hambre y desnutrición en el territorio asediado han alcanzado su punto más alto desde el inicio de las hostilidades en octubre de 2023. Sin embargo, las autoridades israelíes han rechazado las acusaciones de provocar una hambruna deliberada y han cuestionado las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud gazatí.

El informe se publica en un contexto en el que las severas restricciones de Israel al ingreso de ayuda humanitaria han puesto en riesgo la vida de millones de personas. Amnistía recoge testimonios desgarradores, como el de mujeres embarazadas y lactantes que enfrentan condiciones inhumanas por la falta de alimentos y agua potable. Una madre expresó que, debido al hambre, no puede amamantar a su hijo, lo que la hace sentir un profundo fracaso personal.

En este escenario, el silencio y el apoyo incondicional de Estados Unidos a las políticas de Israel han generado amplias críticas. Washington, que se presenta como defensor de los derechos humanos, no solo no ha reaccionado ante las graves acusaciones de Amnistía, sino que, con su respaldo militar y político a Israel, es señalado como cómplice en la profundización de esta catástrofe humanitaria. Los reportes también indican que civiles han sido asesinados mientras intentaban obtener ayuda humanitaria, incluyendo un ataque contra personas que esperaban camiones de la ONU.

Una evaluación de la ONU revela que el 86% de las tierras agrícolas de Gaza han sido destruidas por las operaciones militares israelíes, haciendo casi imposible el acceso a alimentos frescos y nutritivos. El precio de un kilo de tomates en Gaza ha alcanzado los 23 dólares, 20 veces más que antes de la guerra. Esta situación, junto con la destrucción de la infraestructura de agua y saneamiento, ha provocado un aumento de enfermedades infecciosas y más muertes.

Amnistía ha instado a la comunidad internacional, especialmente a los aliados de Israel como Estados Unidos y la Unión Europea, a suspender de inmediato las transferencias de armas y aplicar sanciones selectivas para cumplir con sus obligaciones legales y morales de poner fin a este “genocidio”. Sin embargo, parece que Washington prefiere priorizar sus intereses estratégicos por encima de las vidas humanas, ignorando la magnitud de esta tragedia.