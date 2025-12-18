Se celebró la presentación de la «Enciclopedia de Conocimientos Shiíes», un sistema cognoscitivo organizado basado en la razón y la comprensión humana

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La ceremonia de presentación de la «Enciclopedia de Conocimientos Shiíes», bajo el título «Introducir el shiísmo en el mundo actual: necesidades y desafíos», se celebró este jueves 18 de diciembre de 2025 con la presencia de profesores de seminarios y universidades, investigadores e invitados extranjeros en la sala de conferencias de la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (PB) en Qom.

En esta ceremonia, el ayatolá Ramazani, secretario general de la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (PB), el Hoyatoleslam doctor Muhammad Taqi Subhani, presidente del Instituto al-Bayan para el Diálogo y la Fundamentación, el Hoyatoleslam doctor Ahmad Vaezi, presidente de la Oficina de Propaganda Islámica, el Hoyatoleslam doctor Mohsen Alviri, director del departamento de Historia de la Universidad Baqir al-Ulum (PB), el Hoyatoleslam Sayyid Kalb Jawad Naqavi, secretario general del Consejo de Ulemas de India, y el doctor Muhammad Ali Rabbani, director general de Cooperaciones Científicas y Universitarias de la Organización de Cultura y Comunicación Islámica, pronunciaron discursos.

El ayatolá Ramazani calificó la racionalidad y el enfoque basado en pruebas como el principio fundamental de la investigación y dijo: «Si examinan el conjunto de los versos del Sagrado Corán, verán que aproximadamente trescientos versos enfatizan el razonamiento y el pensamiento; esto es un punto muy importante. Dios Altísimo dice en el verso 10 de la sura Los Profetas: “لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ” (Ciertamente, os hemos revelado un Libro en el que está vuestra mención. ¿Es que no razonáis?)». A veces se nos recuerda por qué en la sociedad shií, en la sociedad islámica y en la humanidad en general, este nivel de razonamiento y pensamiento no ha recibido la atención debida. Por eso, el difunto Kulayni (que Dios tenga misericordia de él) en su valiosa obra al-Kafi colocó el primer libro como «Libro de la Razón y la Ignorancia». Esto debe ser el espíritu dominante; por lo tanto, los temas que deseamos introducir en el mundo bajo el título de shiísmo deben ser basados en pruebas.

Continuó diciendo: «Las obras de investigación deben ser presentadas por sus autores y estar abiertas a la crítica, ya que las investigaciones que no son criticadas pierden su dinamismo y necesitan ser completadas. Este es uno de los puntos fundamentales que debe recibir atención».

A continuación, el Hoyatoleslam Ahmad Vaezi, presidente de la Oficina de Propaganda Islámica, afirmó: «El campo más efectivo para difundir las enseñanzas shiíes es el espacio digital y mediático».

Vaezi expresó su opinión de que, en las condiciones actuales, el campo más abierto y efectivo parece ser el espacio digital y mediático: «La actividad en esta plataforma no requiere presencia física, no depende de un centro o lugar específico y puede ser global e impactante».

En la continuación de su discurso, explicó los desafíos en el ámbito físico y presencial: «En contraste con el espacio mediático, las acciones que dependen de la presencia física y del uso de instituciones oficiales enfrentan hoy serios obstáculos y limitaciones».

El presidente de la Oficina de Propaganda Islámica enumeró entre estos obstáculos las sanciones internacionales, las limitaciones legales y el crecimiento de corrientes de extrema derecha e iranófobas en Occidente.

El Hoyatoleslam Muhammad Taqi Subhani, presidente del Instituto al-Bayan para el Diálogo y la Fundamentación, declaró en su intervención: «La “Enciclopedia de Conocimientos Shiíes” es una obra destinada a introducir el shiísmo, basada en la razón y la comprensión humana común».

Subhani señaló que el mensaje principal de esta reunión es la identificación de capacidades: «Debemos reconocer las capacidades, entender con precisión las necesidades y crear vínculos y sinergia entre ellas. En este marco, sugiero que las instituciones científicas y culturales shiíes, con enfoques diversos y en distintos idiomas, se unan en cooperaciones orientadas al objetivo. La convergencia y la planificación conjunta pueden llenar muchos de los vacíos cognoscitivos y culturales existentes».

A continuación, el Hoyatoleslam Alviri expuso sus puntos de vista: «La Enciclopedia de Conocimientos Shiíes es un sistema cognoscitivo organizado y sistematizado de shiología».

El profesor asociado y director del departamento de Historia de la Universidad Baqir al-Ulum (PB) enfatizó que, en la era actual, la elaboración de enciclopedias en el ámbito del shiísmo ha adquirido una posición distinguida: «Hoy en día, los shiíes ya no son una minoría poco conocida; al contrario, se han convertido en actores impactantes a nivel global. El crecimiento de las investigaciones sobre el shiísmo en las últimas décadas es una clara evidencia de esta tendencia. Libros como “El renacimiento de los shiíes” de autores como Olivier Roy o William Cleveland también destacan que, tras la Revolución Islámica y las transformaciones regionales, los shiíes se han convertido en actores centrales en los desarrollos intelectuales y políticos de Oriente Medio. Sin embargo, no debemos conformarnos con estos enfoques reduccionistas. El rol global del shiísmo va más allá del ámbito político y regional».

Calificó la escuela de Ahlul Bayt (PB) como una capacidad única para responder a los desafíos cognoscitivos, éticos y espirituales del mundo actual y continuó: «Por ello, los shiíes de hoy —al igual que los pensadores de la Ilustración en Europa— necesitan un nuevo impulso en el campo de la enciclopedismo para presentar su herencia cognoscitiva de manera organizada y accesible a nivel global».

En otra sección de la ceremonia, el Hoyatoleslam Sayyid Kalb Jawad Naqavi, secretario general del Consejo de Ulemas de India, afirmó: «Esta enciclopedia es una de las obras publicadas que revelan claramente los milagros científicos de Ahlul Bayt (PB). Europa, que hoy reclama superioridad, estuvo sumida en la ignorancia, mientras que los musulmanes siempre han estado en luz y claridad al poseer las enseñanzas de Ahlul Bayt (PB)».

El secretario general del Consejo de Ulemas de India enfatizó que todo lo que poseemos proviene de las enseñanzas puras de Ahlul Bayt (PB) y de los libros shiíes, y que verdaderamente la Revolución Islámica de Irán y la sagrada presencia del Imam Jomeini (que Dios tenga misericordia de él) han traído numerosas bendiciones para los oprimidos del mundo y para toda la humanidad.

En la continuación de la ceremonia, el doctor Muhammad Ali Rabbani, director general de Cooperaciones Científicas y Universitarias de la Organización de Cultura y Comunicación Islámica, declaró: «Introducir el shiísmo en el mundo actual no es solo un asunto de fe, sino también un tema cognoscitivo, civilizatorio y constructor de civilización».

Enfatizó que la presentación de la Enciclopedia de Conocimientos Shiíes no es meramente una ceremonia protocolar: «Esta presentación constituye la declaración de una postura científica; es decir, que el shiísmo está preparado para ofrecer de manera organizada, documentada y racional sus enseñanzas al mundo actual, y busca entablar diálogo con otras tradiciones intelectuales desde una posición cognoscitiva».

Al final de la ceremonia, con la presencia de ulemas y pensadores, se presentó la distinguida obra «Enciclopedia de Conocimientos Shiíes», de la cual hasta la fecha se han publicado 15 volúmenes.