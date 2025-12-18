Bélgica podría desbloquear activos rusos para financiar a Ucrania en un momento clave de la UE

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

La Unión Europea enfrenta una decisión histórica para apoyar a Ucrania. En la cumbre de Bruselas, los líderes debatieron un préstamo multimillonario que permitiría cubrir las necesidades económicas y militares de Kiev en 2026 y 2027.

La opción más controvertida consiste en utilizar los activos rusos congelados en la UE, valorados en aproximadamente 210.000 millones de euros y custodiados principalmente por Euroclear en Bélgica. Mientras la mayoría de los líderes apoyan esta vía, el primer ministro belga, Bart De Wever, expresó cautela por posibles represalias de Moscú, aunque dejó abierta la puerta a compromisos con garantías de seguridad.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió la medida como «justa y ética»: “Ucrania tiene derecho a este dinero porque Rusia está destruyendo nuestro país”.

Otras alternativas incluyen emitir deuda común de la UE o utilizar márgenes presupuestarios internos, opción preferida por Bélgica para proteger sus intereses. El primer ministro polaco, Donald Tusk, resumió la urgencia de la situación: “Es dinero para hoy o sangre para mañana”.

El acuerdo final aún no se ha cerrado, pero la cumbre representa una oportunidad clave para mostrar la unidad europea frente a Rusia y garantizar que Ucrania reciba los fondos necesarios para mantener su economía y esfuerzo militar.

Las negociaciones entre Zelenski y De Wever continuarán mientras la UE busca equilibrar solidaridad con prudencia financiera en un contexto geopolítico delicado.