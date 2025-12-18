Sermón 29 de Nahj al-Balagha / La lejanía de la Imamah, causa de la discordia en la umma

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El sermón 29 de Nahj al-Balagha forma parte del discurso pronunciado por el Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) tras no responder a su llamada para enfrentarse de nuevo a Mu’awiya, después de la batalla de Nahrawan. Estas palabras del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) también han sido transmitidas en los libros «al-Amali del sheij Tusi» y «Ansab al-Ashraf».

Parece que el Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), en este sermón, además de censurar a los kufanos por descuidar sus deberes de apoyo al Imam, expone las razones de ello; prestar atención a estas causas puede resultar aleccionador para cualquier umma, en cualquier época y régimen.

El Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) presenta en este sermón el hecho de albergar deseos diversos en una sociedad, junto con la falta de concentración de capacidades y recursos para conducir a esa sociedad hacia objetivos comunes, como uno de los factores principales de la discordia, y dice:

«أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتَمِعَةُ أَبْدَانُهُمْ، الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ! — ¡Oh gentes cuyos cuerpos están unidos, pero cuyos deseos son divergentes!».

La importancia de la unidad en los objetivos de una umma y de los seguidores de un gobierno es tal que el Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), en una invocación recitada durante la batalla —incluida en la carta 15 de Nahj al-Balagha—, busca refugio en Dios ante esos «deseos divergentes»:

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ نَبِيِّنَا وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ تَشَتُّتَ أَهْوَائِنَا — ¡Oh Dios! Nos quejamos ante Ti por la ausencia de nuestro Profeta, por la abundancia de nuestros enemigos y por la dispersión de nuestros deseos».

El Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), en otra parte de este sermón, enfatizando que «لَا يَمْنَعُ الضَّيْمَ الذَّلِيلُ وَ لَا يُدْرَكُ الْحَقُّ إِلَّا بِالْجِدِّ — El humillado y cobarde no repele la opresión, y el derecho solo se alcanza con el esfuerzo», señala como otras causas «¿أَقَاوِيلُ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟! وَ غَفْلَةً مِنْ غَيْرِ وَرَعٍ؟! وَ طَمَعاً فِي غَيْرِ حَقٍّ؟! — ¿promesas sin cumplimiento?, ¿negligencia sin piedad divina?, ¿codicia por lo que no es legítimo?»; factores que, en última instancia, llevan a la desobediencia de la umma hacia el Imam.

En términos contemporáneos, estas expresiones pueden describirse así: ofrecer promesas vacías —especialmente en elecciones nacionales y generales—, carecer de piedad divina y descuidar los deberes administrativos al asumir cargos de gestión, así como codiciar al «gran señor» en lugar de atender las promesas de Dios; tales son las características de quienes en este sermón son censurados por el Santo.

En definitiva, cabe afirmar: la Imamah es el instrumento más importante para guiar a la umma. Si una umma no logra ganarse la confianza del Imam al obedecer sus órdenes, indudablemente no será posible para él alcanzar los objetivos. En consecuencia, la sociedad se transforma en un ente errante, sin meta definida para el crecimiento y la elevación, ni capacidad ni medios para defenderse de los enemigos. Una sociedad así, desprovista tanto de propósito como de defensa, inevitablemente perderá con el tiempo sus estructuras: primero se convertirá en una colectividad desintegrada y dispersa, y luego en una sociedad destruida y aniquilada.

Sayyid Ali Asghar Hoseini / ABNA