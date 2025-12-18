Estados Unidos despliega tropas en Manta pese al rechazo popular ecuatoriano a bases extranjeras

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Estados Unidos ha desplegado un contingente de su Fuerza Aérea en la estratégica base de Manta, en la costa pacífica de Ecuador, para una operación conjunta temporal con las fuerzas locales, destinada oficialmente a combatir el narcotráfico y el "narcoterrorismo".

La Embajada estadounidense en Quito confirmó que esta misión busca fortalecer las capacidades ecuatorianas contra amenazas compartidas, en línea con acuerdos bilaterales de cooperación militar vigentes desde 2023.

El presidente Daniel Noboa, cercano aliado de Donald Trump, respaldó la operación y afirmó que permitirá desarticular rutas del narcotráfico.

Manta albergó una base estadounidense hasta 2009, cuando Rafael Correa ordenó su cierre al no renovar el acuerdo.

El despliegue ocurre pese al rechazo popular expresado en el referendo de noviembre, donde los ecuatorianos votaron masivamente contra la instalación de bases extranjeras.

Ecuador, situado entre los principales productores mundiales de cocaína, ha incautado unas 210 toneladas de droga este año con apoyo naval estadounidense.

Esta acción se enmarca en la intensificación de operaciones militares de Washington en el Pacífico y Caribe, que incluyen ataques contra presuntas narcolanchas y han causado al menos 95 muertos desde septiembre.

Analistas ven en ello una estrategia más amplia para reforzar la influencia estadounidense en la región frente a gobiernos soberanos latinoamericanos.