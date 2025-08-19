Se reanudan las actividades de la Embajada de la República Checa en Teherán

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), el primer grupo de personal destacado de la Embajada de la República Checa ya se encuentra trabajando en Irán para reanudar las actividades de la misión diplomática en Teherán.

La reanudación de las actividades de la embajada checa fue anunciada por «Nikola Nekojindova», directora del Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país.

La directora del Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa también declaró que el personal destacado en Teherán ya está trabajando para que las labores de la embajada regresen a la normalidad y se reanuden plenamente.

Cabe señalar que la República Checa había cerrado temporalmente su embajada el 19 de junio debido a los ataques del régimen israelí contra Irán.