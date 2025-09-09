La visión del Imam Jameneí sobre el Santo Profeta del Islam (la paz y la bendición sea con él)

La lenidad y la severidad del Santo Profeta (s.a.w.a.)

El Santo Profeta (s.a.w.a.) ha sido alabado en el Sagrado Corán por su trato lenient con la gente. Dirigiéndose al Santo Profeta (s.a.w.a.), Alá el Exaltado dice en el Sagrado Corán: “Así, es por misericordia de Alá que tratas con ellos con gentileza, y si hubieras sido áspero y duro de corazón, ciertamente se habrían dispersado de tu alrededor.” [El Sagrado Corán, 3: 159] En otro lugar del Sagrado Corán, Alá el Exaltado le dice al Santo Profeta (s.a.w.a.): “¡Oh Profeta! Lucha con dureza contra los incrédulos y los hipócritas, y sé duro con ellos.” [El Sagrado Corán, 66: 9] Alá el Exaltado le dice a Su Mensajero que trate a los incrédulos y a los hipócritas con rudeza. La palabra “duro” se ha utilizado en ambos ayats. Sin embargo, el primer ayat se relaciona con el comportamiento del Santo Profeta (s.a.w.a.) hacia otros miembros de su sociedad, mientras que el segundo ayat trata sobre la aplicación de la ley, la gestión de la sociedad y el establecimiento del orden. En el primer caso, ser duro de corazón es malo. Pero en el segundo caso, ser duro de corazón es bueno. Ser áspero es malo en el primer caso y bueno en el segundo.

La confiabilidad del Profeta del Islam (s.a.w.a.)

El Santo Profeta (s.a.w.a.) era tan confiable que era conocido como Muhammad al-Amin [Muhammad el Confiable] en la sociedad preislámica de la jahiliyya. Siempre que la gente de su sociedad tenía algo que era muy valioso para ellos, solían dárselo al Santo Profeta (s.a.w.a.) para que lo guardara en confianza, y estaban seguros de que él se lo devolvería intacto. Incluso después de que el Santo Profeta (s.a.w.a.) comenzara a llamar a la gente al Islam y se suscitara hostilidad con los Quraish, los enemigos del Islam todavía solían dejar sus pertenencias valiosas con el Santo Profeta (s.a.w.a.). Cuando el Santo Profeta (s.a.w.a.) migró a Medina, dejó al Comandante de los Fieles (a.s.) en La Meca para devolver lo que la gente había dejado con él. Por lo tanto, es claro que cuando el Santo Profeta (s.a.w.a.) decidió migrar a Medina, todavía guardaba ciertas cosas en confianza. Y estas cosas no pertenecían a los musulmanes: pertenecían a los incrédulos y a aquellos que eran hostiles hacia él.

La paciencia del Santo Profeta (s.a.w.a.)

El Santo Profeta (s.a.w.a.) era tan paciente que no se perturbaba por el tipo de cosas que hacían impacientes a otras personas. A veces, los enemigos del Santo Profeta (s.a.w.a.) en La Meca solían tratarlo de una manera que cuando Abi Talib [tío del Santo Profeta (s.a.w.a.)] oyó hablar de un caso de tal trato, se enojó tanto que sacó su espada, fue a aquellos que habían tratado al Profeta (s.a.w.a.) con falta de respeto y los trató de la misma manera. Dijo que decapitaría a cualquiera que protestara. Pero el Santo Profeta (s.a.w.a.) había tolerado ese trato con paciencia. En otro caso, Abu Yahl insultó al Santo Profeta (s.a.w.a.) de una manera muy mala, pero el Santo Profeta (s.a.w.a.) ejerció paciencia y permaneció en silencio. Alguien fue a Hamza y le dijo que su sobrino había sido maltratado. Hamza perdió la paciencia y fue a Abu Yahl. Golpeó su arco tan fuerte en la cabeza de Abu Yahl que la sangre brotó de su cabeza. Afectado por este evento, Hamza se convirtió al Islam más tarde. A veces, algunas personas solían ir a la mezquita donde estaba el Profeta (s.a.w.a.) y estiraban sus pies, y le decían al Santo Profeta (s.a.w.a.) que les cortara las uñas. Pero el Santo Profeta (s.a.w.a.) solía tolerar su insolencia con paciencia.

Llamar a la gente a las virtudes éticas

Es necesario llamar a la gente a las virtudes éticas, a saber, misericordia, lenidad, bondad, paciencia, firmeza, control de la ira y evitar la traición, el robo, la calumnia, la malevolencia y la mala voluntad. La gente siempre necesitará estos valores éticos. No es posible imaginar un día en que la gente no necesite estos valores. Siempre necesitarán estos valores éticos. Una sociedad en la que estos valores estén ausentes será una sociedad mala e insignificante incluso si alcanza el pico del progreso.

La magnanimidad del Santo Profeta (s.a.w.a.)

En la sociedad preislámica de la jahiliyya, la gente de La Meca había creado una alianza llamada “Hilf al-Fudul” [Alianza de los Virtuosos], y el Santo Profeta (s.a.w.a.) era miembro de esta alianza. Un día, un extraño entra en La Meca y vende algo que había traído consigo. La persona que lo había comprado era un hombre llamado Aas ibn Wail, un matón corpulento que estaba entre los aristócratas de La Meca. Se había negado a pagarle al hombre. El extraño va a diferentes personas, pero nadie lo ayuda. Por lo tanto, sube a la cima del Monte Abu Qubays y grita: “Oh hijos de Fahr, he sido agraviado.” El Santo Profeta (s.a.w.a.) y su tío Zubayr ibn Abdul Mutallib oyen su grito. Así que se reúnen en un lugar y deciden defender sus derechos. Van a Aas ibn Wail y le dicen que le pague al hombre. Él se asusta y se ve obligado a pagarle al hombre. Mantuvieron la alianza y decidieron defender a los no mequíes siempre que fueran agraviados por la gente de La Meca. Por lo general, la gente de La Meca solía tratar injustamente a los no mequíes. Muchos años después de la introducción del Islam, el Santo Profeta (s.a.w.a.) solía decir que todavía estaba comprometido con los términos de la alianza. Repetidamente trató a sus enemigos derrotados de una manera que no era comprensible para ellos. En el octavo año del calendario de la Hégira, cuando el Santo Profeta capturó La Meca de manera impresionante, dijo: “Hoy es el día de la misericordia.” Por lo tanto, no tomó venganza. Esto muestra la magnanimidad del Santo Profeta (s.a.w.a.).

La honestidad del Santo Profeta (s.a.w.a.)

El Santo Profeta (s.a.w.a.) era un hombre virtuoso. Solía dedicarse al comercio en la era de la jahiliyya. Solía ir a Shaam [Siria] y Yemen. Tenía socios comerciales en caravanas comerciales. Uno de sus socios comerciales durante la era preislámica de la jahiliyya diría más tarde que el Santo Profeta (s.a.w.a.) había sido uno de sus mejores socios comerciales. No era obstinado. No era hostil. Nunca imponía sus responsabilidades a su socio comercial. Nunca trataba mal a sus clientes. Ni cobraba de más a sus clientes, ni les mentía. Era un hombre honesto. Fue su honestidad lo que hizo que Jadiya se enamorara de él. Jadiya era la dama más prominente en La Meca, y era una persona distinguida en términos de su riqueza y linaje.

La limpieza del Santo Profeta (s.a.w.a.)

El Santo Profeta (s.a.w.a.) era una persona pulcra desde su infancia. A diferencia de los niños de las tribus mequíes y otras árabes, el Santo Profeta (s.a.w.a.) era higiénico y pulcro. Cuando era adolescente, solía peinar su cabello. Durante su juventud, solía peinar su cabello y su barba. Después de ser designado como Profeta, cuando era un hombre mayor alrededor de los 50 a 60 años, el Santo Profeta (s.a.w.a.) todavía estaba completamente comprometido con la higiene personal. Su cabello, que era lo suficientemente largo para llegar a los lóbulos de sus orejas, siempre estaba limpio. Su hermosa barba siempre estaba limpia y perfumada. Leí en una narración que tenía un cuenco de agua en su casa que usaba como espejo porque los espejos no eran muy comunes en ese tiempo. Siempre que quería visitar a sus amigos y otros musulmanes, solía limpiar su turbante y su barba. Siempre usaba perfume. A pesar de que tenía un estilo de vida muy simple, solía empacar perfume y un peine siempre que quería ir de viaje. Solía empacar kohl porque en ese tiempo era usual que los hombres usaran kohl alrededor de sus ojos. Solía cepillarse los dientes varias veces al día. Solía aconsejar a otros musulmanes que observaran la higiene, cepillaran sus dientes y cuidaran su apariencia de manera similar. Su ropa era vieja y remendada, pero siempre estaba limpia, al igual que su cuerpo. Estas cosas juegan un papel muy importante en cuanto a las interacciones sociales, la apariencia y la higiene se refiere. Estas cosas –que pueden parecer insignificantes– son muy importantes en realidad.

La actitud del Santo Profeta (s.a.w.a.) hacia otras personas

El Santo Profeta (s.a.w.a.) solía comportarse bien hacia otras personas. Siempre estaba alegre cuando estaba con otras personas. Solía revelar sus tristezas cuando estaba solo. No mostraba sus tristezas cuando estaba con otras personas. Siempre estaba alegre cuando estaba entre otras personas. Solía saludar a todo el mundo. Siempre que alguien lo molestaba, su tristeza se hacía evidente en su rostro, pero nunca comenzaba a quejarse. No permitía que nadie maldijera o calumniara a otras personas. Nunca maldecía a nadie, y nunca calumniaba a una persona. Era amable con los niños y las mujeres. Se comportaba extremadamente bien hacia las personas débiles de su sociedad. Solía bromear con sus compañeros, y solía competir en carreras de caballos con ellos.

Los hábitos de comer y vestir del Santo Profeta (s.a.w.a.)

El Santo Profeta (s.a.w.a.) solía sentarse en una alfombra hecha de paja. Su almohada era una bolsa de cuero llena de hojas de palma. Sus comidas principales eran pan de cebada y dátiles. Se ha narrado que nunca comía pan de trigo –o diferentes tipos de comida– tres días seguidos. Aisha [esposa del Santo Profeta] dijo que a veces la familia del Profeta (s.a.w.a.) no cocinaba nada en la cocina durante un mes. A veces cabalgaba un caballo sin silla. Hubo un tiempo en que otras personas solían cabalgar caballos ensillados y presumir, pero el Santo Profeta (s.a.w.a.) usaba un burro en muchas ocasiones. Era humilde. Solía reparar sus zapatos con sus propias manos.

La adoración del Santo Profeta (s.a.w.a.)

El Santo Profeta (s.a.w.a.) solía prolongar su adoración tanto que sus pies se ampollaban por estar de pie durante demasiado tiempo. Solía pasar una gran parte de sus noches en oración, súplica y adoración solemne. Solía adorar a Dios y orar por Su misericordia. Además del mes de Ramadán, solía ayunar cada dos días en ese clima caluroso durante Rajab, Sha’ban y otros meses del año. “Para que Alá perdone a tu comunidad sus faltas pasadas y las que seguirán y complete Su favor sobre ti y te mantenga en un camino recto.” [El Sagrado Corán, 48: 2] Sus compañeros se sorprendían de por qué le pedía a Dios que lo perdonara, así que le decían: “Oh Mensajero de Dios, no has cometido ningún pecado. ¿Para qué es toda esta oración, adoración y penitencia?” El Santo Profeta (s.a.w.a.) les decía: “¿No debería ser un siervo agradecido por todas estas bendiciones que Él me ha otorgado.”

El gobierno del Santo Profeta (s.a.w.a.)

El Santo Profeta (s.a.w.a.) era justo y sabio. Si alguien estudia el tiempo en que el Profeta (s.a.w.a.) entró en Medina –sobre los conflictos tribales, los intentos de atraer a los enemigos de La Meca al desierto, los golpes repetidos, la lucha contra los enemigos en guerra– notará estrategias tan sabias, firmes y comprehensivas que se asombrará. El Santo Profeta (s.a.w.a.) era la persona que aplicaba las leyes, y no permitía que nadie violara las leyes. Él mismo estaba sujeto a las mismas leyes, y los versos coránicos muestran claramente este punto. El Santo Profeta (s.a.w.a.) solía actuar según las leyes que otras personas tenían que observar, y no permitía ninguna violación de las leyes.

Siempre cumplía su promesa, y esta era otra característica del Santo Profeta (s.a.w.a.) como líder de su sociedad. Nunca rompía una promesa. Los Quraish rompieron su promesa, pero el Santo Profeta (s.a.w.a.) no lo hizo. Los judíos rompieron su promesa, pero él no lo hizo.

También era reservado. Cuando lideró su ejército hacia La Meca, nadie se enteró de adónde iba el Santo Profeta (s.a.w.a.). Movilizó a todo el ejército y les ordenó que lo siguieran. Le preguntaron adónde iban, y él les dijo que todo se aclararía más tarde. Nadie se dio cuenta de que se dirigía hacia La Meca. Los Quraish no sabían que el Santo Profeta (s.a.w.a.) se dirigía hacia La Meca hasta que se acercó a la ciudad.

Cuando estaba entre un grupo de personas, no era claro que él era el Profeta del Islam y el líder de esas personas. Tenía una excelente habilidad para gestionar asuntos sociales y militares, y solía supervisar directamente todo. Por supuesto, era una sociedad pequeña: era solo Medina y las áreas circundantes. Más tarde, La Meca y un par de otras comunidades se agregaron a esta pequeña sociedad. Era serio sobre cualquier cosa relacionada con la gente, y actuaba con disciplina. Logró promover la gestión y la responsabilidad en esa sociedad primitiva.

La actitud del Santo Profeta (s.a.w.a.) hacia los enemigos del Islam

No todos los enemigos eran iguales para el Santo Profeta (s.a.w.a.). Este es uno de los puntos importantes sobre la vida del Santo Profeta (s.a.w.a.). Algunos enemigos eran extremadamente hostiles, pero si el Santo Profeta (s.a.w.a.) creía que era improbable que representaran amenazas serias, no los tomaba con dureza. Había ciertos otros enemigos –como Abdullah ibn Ubayy– que eran peligrosos, y el Santo Profeta (s.a.w.a.) solía vigilarlos de cerca. Abdullah ibn Ubayy era un verdadero hipócrita que a veces diseñaba complots contra el Santo Profeta (s.a.w.a.). Pero el Santo Profeta (s.a.w.a.) no hizo nada para dañarlo. Solo lo mantenía bajo vigilancia. Abdullah ibn Ubayy estuvo vivo hasta el final de la vida del Santo Profeta (s.a.w.a.), y murió poco después de que el Profeta (s.a.w.a.) falleciera. El punto importante es que el Santo Profeta (s.a.w.a.) lo toleró. Personas como Abdullah ibn Ubayy eran enemigos que no representaban una amenaza seria para el gobierno islámico temprano y la comunidad musulmana. Sin embargo, el Santo Profeta (s.a.w.a.) era muy estricto con los enemigos que representaban un peligro serio para la sociedad islámica. El Santo Profeta (s.a.w.a.), que era tan amable y perdonador, ordenó a sus hombres que mataran a cientos de traidores de la tribu Bani Qurayza y que expulsaran a Bani Nazir y Bani Qaynuqa. El Santo Profeta (s.a.w.a.) también capturó la ciudadela de Khaybar. Esto fue porque estos enemigos eran peligrosos. Cuando el Santo Profeta (s.a.w.a.) capturó La Meca, los trató con amabilidad, pero ellos respondieron con traición. Apuñalaron a los musulmanes por la espalda. Diseñaron complots y amenazaron a los musulmanes. El Santo Profeta (s.a.w.a.) toleró a Abdullah ibn Ubayy. Toleró a los judíos en Medina. Toleró a los miembros de los Quraish que se habían refugiado en Medina o eran inofensivos. Cuando capturó La Meca, fue amable con personas como Abu Sufyan y otras figuras prominentes de los Quraish porque no representaban ningún peligro. Pero solía suprimir vigorosamente a los enemigos peligrosos e indignos de confianza.