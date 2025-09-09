La cifra de muertos por la guerra israelí en Gaza alcanza los 64.522, según el Ministerio de Salud

Agencia de Noticias AhlulBayt: En las últimas 24 horas, los hospitales de toda la Franja de Gaza recibieron los cuerpos de al menos 67 civiles y atendieron a 320 personas con diversas heridas resultantes de los ataques israelíes, según un comunicado matutino del lunes del Ministerio de Salud de Gaza.

Desde que el ejército de ocupación israelí reanudó su campaña militar el 18 de marzo de 2025, un total de 11.976 personas han sido asesinadas y otras 51.055 resultaron heridas.

Estas últimas bajas han elevado el saldo total de muertos de la guerra de Israel contra Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023, a 64.522 mártires, incluidos 2.430 individuos que buscaban ayuda humanitaria.

El ministerio también informó que el número de heridos ha ascendido a 163.096, de los cuales 17.794 eran personas en busca de asistencia.

Además, los hospitales de Gaza registraron seis muertes más por hambre y desnutrición en las últimas 24 horas, incluidos dos niños. Esto eleva el total de víctimas por hambre a 393, entre ellas 140 niños.

Continúan los esfuerzos para recuperar los cuerpos de los mártires que aún se encuentran desaparecidos en diversas partes de la Franja de Gaza.