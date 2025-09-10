Ataques del régimen israelí en Yemen: varios centros gubernamentales y militares de Ansarolá fueron blanco

Por Agencia de Noticias Ahlul-Bait (ABNA) – La fuerza aérea del régimen israelí llevó a cabo ataques aéreos contra el complejo del Ministerio de Defensa, perteneciente al gobierno de Ansarolá, en el centro de la capital de Yemen.

Según los informes, entre los objetivos atacados se encontraban la Oficina de la Presidencia, el centro de comando militar, áreas en Jabal al-Hafaa, la planta eléctrica de Haziz, una estación de distribución de combustible destinada a ambulancias y vehículos de emergencia y médicos, residencias de los líderes de Ansarolá y la agencia de noticias Saba de Yemen.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Yemen, varios muertos y heridos se han registrado como resultado de la agresión del régimen israelí contra Saná y Al-Jawf.

Algunos medios indicaron que estos ataques perseguían objetivos específicos y fueron ordenados por Benjamin Netanyahu.