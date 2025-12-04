Trump califica de "basura" a migrantes somalíes y ordena redadas en Minnesota

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Donald Trump arremetió este martes contra los migrantes somalíes durante una reunión de Gabinete, describiéndolos como "basura" que "no hace más que quejarse" y que no debe permanecer en EE.UU. "Su país apesta, no los queremos en el nuestro", afirmó el presidente, ordenando un operativo inminente del ICE en Minneapolis y St. Paul, las Ciudades Gemelas de Minnesota, hogar de unos 80.000 somalíes, la mayor diáspora de esta nacionalidad en el mundo. El operativo, adelantado por The New York Times, se centra en personas con órdenes de deportación final, aunque no descarta detenciones de quienes buscan regularizar su estatus.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció el plan como una "maniobra publicitaria" que ataca indiscriminadamente a inmigrantes, mientras el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, confirmó que la policía local no colaborará, subrayando que "demonizar a todo un grupo es ridículo y viola el tejido moral de EE.UU.". El regidor de St. Paul, Melvin Carter, alertó sobre el "caos" que generarán los agentes federales. A nivel nacional, el 73% de los somalíes son ciudadanos estadounidenses, y en Minnesota, el 58% nacieron en el país, muchos habiendo huido de la guerra civil somalí desde los años noventa.

Trump vinculó su ofensiva a un tiroteo reciente contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., perpetrado por un afgano, aunque insistió en que los somalíes "han causado muchos problemas". Renovó ataques contra la congresista Ilhan Omar, de origen somalí, a quien llamó "basura" e "incompetente", alegando que "odia a todo el mundo". Omar respondió en redes sociales que la "obsesión" de Trump es "inquietante" y que necesita ayuda. El presidente también prometió suspender permanentemente la migración de "todos los países del Tercer Mundo" y revisar green cards de Somalia y otros 18 países de alto riesgo.

La Administración ha cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para somalíes —apenas 705 afectados a nivel nacional—, similar a medidas contra 600.000 venezolanos y miles de nicaragüenses y hondureños, eliminando protecciones contra deportación y acceso a servicios. Trump citó acusaciones infundadas de un activista conservador sobre fondos desviados a Al Shabab, y un caso de fraude en ayudas pandémicas, para justificar las redadas, aunque la Fiscalía federal no ha imputado cargos por apoyo a terrorismo.

Paralelamente, en Nueva Orleans, otro operativo federal inició detenciones contra presuntos indocumentados, enfocándose en delincuentes violentos liberados, con despliegue de la Guardia Nacional en semanas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió que los objetivos son "asesinos, sanguijelas y adictos a beneficios sociales", no por raza o etnia. La Casa Blanca suspendió todas las solicitudes de inmigración de los 19 países y baraja ampliar la prohibición de viajes a 30 naciones, intensificando la ofensiva antimigratoria en ciudades demócratas como Los Ángeles, Chicago y Charlotte.

Esta escalada, que recuerda la deshumanización de haitianos durante la campaña, ha generado críticas por tácticas agresivas y detenciones erróneas, incluyendo a ciudadanos por su apariencia. En Minnesota, la comunidad somalí, fuerza política emergente con figuras como el senador Omar Fateh, ha contribuido económicamente pese a la estigmatización, creando negocios y empleos en un estado con generosos programas sociales ahora amenazados por la agenda de Trump.