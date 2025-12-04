Alimentación para casi mil personas en Londres por la organización «¿Quién es Hussain?» en el mes transcurrido

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):La organización no gubernamental y benéfica «¿Quién es Hussain?» en Londres anunció que durante el mes de noviembre, el mes transcurrido, alimentó a 945 invitados que eran personas de bajos recursos locales. Esta acción forma parte de los programas regulares de la organización para apoyar a los sectores vulnerables y fortalecer la cultura de la dignidad humana en las sociedades multiculturales de la capital británica.
La organización «¿Quién es Hussain?» es una organización no gubernamental e independiente fundada en 2012 en Londres con el objetivo de presentar la personalidad y los valores del Imam Huséin (P) al mundo.
