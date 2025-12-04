  1. página de inicio
Alimentación para casi mil personas en Londres por la organización «¿Quién es Hussain?» en el mes transcurrido

4 diciembre 2025 - 15:33
Código de noticia: 1757728
fuente: Abna24
En el mes calendárico transcurrido, noviembre, la organización no gubernamental y benéfica «¿Quién es Hussain?» con sede en Londres logró, al proporcionar 945 raciones de comida, reafirmar una vez más su compromiso con el respeto y la atención humana con el noble objetivo de presentar la personalidad de Sayyid al-Shuhadá (P) en la capital de Inglaterra.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):La organización no gubernamental y benéfica «¿Quién es Hussain?» en Londres anunció que durante el mes de noviembre, el mes transcurrido, alimentó a 945 invitados que eran personas de bajos recursos locales. Esta acción forma parte de los programas regulares de la organización para apoyar a los sectores vulnerables y fortalecer la cultura de la dignidad humana en las sociedades multiculturales de la capital británica.

La organización «¿Quién es Hussain?» es una organización no gubernamental e independiente fundada en 2012 en Londres con el objetivo de presentar la personalidad y los valores del Imam Huséin (P) al mundo.

