Venezuela confirma registro de 1474 vuelos pese a amenazas de EEUU

Durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el miércoles que en su país se han registrado 1474 vuelos locales e internacionales pese a la advertencia estadounidense a las aerolíneas de no volar sobre el país suramericano.

De hecho, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó el pasado 21 de noviembre a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, debido a lo que consideraba “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

Posteriormente, el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”.

No obstante, Cabello ha dado a conocer que se han movilizado por vía aérea desde entonces un total de 101 813 personas, de las cuales 36 606 lo hicieron en vuelos internacionales.

Todo esto tiene lugar en momentos de creciente tensión entre EE.UU. y Venezuela por el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que ejecutan, bajo acusación de contrabandear drogas, una serie de ataques contra botes en aguas internacionales del Caribe y del océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, partieron de Venezuela.

Esta semana, el Pentágono confirmó 21 bombardeos contra supuestas lanchas del narcotráfico con 83 muertos, mientras Trump anunció que pronto atacará objetivos dentro de Venezuela.

Caracas describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro; por tanto, se ha manifestado altamente preparado ante cualquier amenaza.