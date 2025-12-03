Umm al-Banin, la primera recitadora de nuha por el martirio del Imam Huséin (P)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Imam Abbas (P) fue el hijo de Amir al-Muminin Alí bin Abi Tálib (P). Su madre se llamaba Fátima bint Hazm bin Jálid bin Rabía bin Ámir Kalbí. También era conocida como «Umm al-Banin». Pertenecía al clan de Banu Kilab, una de las familias más nobles entre los hachemitas y famosa por la valentía y el coraje de sus guerreros.

Según los relatos históricos, la noble dama Umm al-Banin nació en el año 5 de la Hégira (626 d.C.).

Algunos años después del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), Amir al-Muminin Alí (P) pidió a su hermano Aqil bin Abi Tálib que presentara la propuesta matrimonial a una mujer de linaje valeroso. Experto en genealogías, Aqil solicitó la mano de Fátima bint Hazm (Umm al-Banin) para el Imam y contrajeron matrimonio.

Uno de los seguidores más valientes del Santo Profeta (la paz sea con él y su familia) fue Yafar al-Tayyar, hermano de Amir al-Muminin Alí (P). En la batalla de Muta, Yafar al-Tayyar llevó el estandarte del Islam y, superado en número por los enemigos, fue asesinado.

Cuando la noticia llegó al Santo Profeta (la paz sea con él y su familia), lloró y rezó por el alma de Yafar. El ángel Yibril descendió y lo consoló diciendo: «Yafar fue un soldado valiente y leal. Dios le ha dado vida eterna y, en lugar de los dos brazos que le fueron cortados en la batalla, el Señor le ha dado un par de alas».

Amir al-Muminin Alí (P), que estaba sentado junto al Santo Profeta en ese momento, dijo: «Ruega a Dios que yo muera luchando por la causa del Islam y alcance el martirio».

Pero el Santo Profeta respondió: «¡Oh Alí! Tu muerte ya ha sido decretada. Morirás en la mezquita durante la oración, pero el Todopoderoso te concederá un hijo que morirá en combate el día de Ashura».

Desde entonces, Amir al-Muminin Alí (P) aguardó con ansia el nacimiento de ese hijo. (Esta profecía tuvo lugar en el año 8 de la Hégira [629-630 d.C.], cuando el Imam al-Hasán (P) tenía cinco años y el Imam Huséin (P) tenía cuatro).

Amir al-Muminin Alí (P) contrae matrimonio con la noble dama Umm al-Banin

El mundo que rodeó al Santo Profeta (la paz sea con él y su familia) fue testigo, y la historia lo ha confirmado, de que el vacío dejado en la vida doméstica y la felicidad del Santo Profeta tras el fallecimiento de la noble dama Jadija (la paz sea con ella) resultó irreparable, pues ninguna otra mujer logró llenarlo adecuadamente. Solo de la buena noble dama Umm Salama (la paz sea con ella) dijo el Santo Profeta: «Alayka l-jayr» («¡Que estés en el bien!»), y ella demostró la verdad de esas palabras al no abandonar jamás la casa del Profeta incluso después de su partida de este mundo y permaneciendo tan apegada a su Ahl al-Bayt (PB) como lo estuvo en vida.

Lo mismo ocurrió con Amir al-Muminin Alí (P), el Primer Imam y Sucesor de Dios en la tierra tras el Santo Profeta. Después del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), nadie en el mundo pudo ocupar su lugar sagrado en la casa de Amir al-Muminin Alí (P); y la buena dama Umm al-Banin sirvió a Amir al-Muminin Alí (P) tras la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) del mismo modo que Umm Salama sirvió al Santo Profeta tras el fallecimiento de la noble dama Jadija (la paz sea con ella).

La alianza por una causa sagrada

La profecía del Santo Profeta sobre el inminente «Zibh-e Azim» o Gran Martirio de Huséin se había difundido tanto y era motivo de tanta convicción y preocupación para la Ahl al-Bayt (PB) que, tras el martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), Amir al-Muminin Alí (P) llamó a su hermano Aqil —conocedor de las genealogías tribales— y le ordenó buscar una dama respetable de linaje noble y famoso por su valentía, pues deseaba tener de ella un hijo valeroso que fuera su representante en Karbala para servir al Imam Huséin (P), hijo del Mensajero de Dios, ayudarlo en la terrible situación frente a sus enemigos y ofrendar su vida en defensa del Imam Huséin (P) en su nombre, ya que al-Hasán y al-Huséin eran proclamados hijos del Profeta (la paz sea con él y su familia) y cada uno era llamado «Ibn Rasul Allah» (hijo del Mensajero de Dios).

Todo ello lo enfatizó expresamente cuando dijo a Aqil que deseaba que el hijo que naciera de esa dama fuera el más valiente del mundo para servir al Imam Huséin (P) en Karbala en su nombre. Aqil respondió: «Cásate entonces con Umm al-Banin al-Kalbiyya, hija de Hazm bin Jálid al-Kalbí, pues no hubo en las tribus nadie más valiente que su padre».

Fátima bint Hazm era una dama culta y refinada, y dio a Amir al-Muminin Alí (P) cuatro hijos: Abbas, Abd Allah, Yafar y Uzmán. El significado de «Umm al-Banin» es «Madre de Hijos». Todos sus hijos fueron martirizados junto al Imam Huséin (P). Tras su martirio, pidió a la gente que nunca más la llamaran «Umm al-Banin».

El día que entró en el hogar de Amir al-Muminin Alí (P), dejó muy claro a los Imames al-Hasán y al-Huséin (PB) que se consideraba su sierva y rogaba que la aceptaran como tal. Su respeto y cariño hacia ellos fueron pronto correspondidos por los dos hermanos, y aun después de nacer sus propios hijos, los Imames al-Hasán y al-Huséin (PB) ocuparon el lugar principal en su corazón.

Cuando el Imam Huséin (P) partía de Madina hacia Irak, la noble dama Umm al-Banin pidió a sus cuatro hijos —Abbas (P), Abd Allah, Yafar y Uzmán— que sacrificaran sus vidas por la causa sagrada del Imam Huséin (P).

El 10 de Muharram del 61 de la Hégira (10 de octubre de 680 d.C.), día del martirio del Imam Huséin (P) y sus 72 fieles compañeros en el campo de Karbala, cuando la noble dama Umm Salama (la paz sea con ella) vio que la tierra de la botella que le había entregado el Santo Profeta se había convertido en sangre, lanzó el grito «¡Ya Huséin! ¡Ya Huséin!» y anunció que, según la profecía que el Santo Profeta le había revelado, el Imam Huséin (P) había sido martirizado.

Entonces Umm al-Banin reunió a las mujeres de Madina en su casa y todas lloraron por el martirio del Imam Huséin (P). Esta fue la primera maylis celebrada tras el martirio del Imam Huséin (P).

Umm al-Banin sentía tal sinceridad hacia la descendencia del Santo Profeta (la paz sea con él y su familia) que amaba al Imam Huséin (P) más que a sus propios hijos. Era un sentimiento que nacía del fondo de su corazón. Cuando le llegaron noticias del martirio de sus cuatro hijos, dijo: «Habladme de Huséin», y al conocer la noticia del martirio del Imam Huséin (P), exclamó: «Todas las arterias de mi corazón se han desgarrado. Que todos mis hijos y cuanto existe bajo este cielo azul se sacrifiquen por el Imam Huséin (P)».

La primera recitadora de nuha (poesía de lamentación) por el martirio del Imam Huséin (P)

Tras la llegada del Imam al-Sayyad (P) y la Excelencia Zaynab (la paz sea con ella) a Madina, la noble dama Umm al-Banin reunía a las mujeres en su casa y les relataba cómo el Imam Huséin (P) y sus compañeros fueron martirizados por las fuerzas yazidíes.

La noble dama Umm al-Banin fue una gran poetisa y se la considera la primera recitadora de nuha (poesía de lamentación) por el martirio del Imam Huséin (P). Acudía regularmente al célebre cementerio Jannat al-Baqi de Madina y recitaba sus nuhas con voz tan triste y conmovedora que todos los presentes rompían en amargo llanto.

Transformó el cementerio Jannat al-Baqi de Madina en «el Centro del Aza del Imam Huséin (P)».

La nuha que la noble dama Umm al-Banin compuso por el martirio del Imam Huséin (P) está registrada en la historia y se considera una obra maestra de la literatura árabe.

Los relatos históricos registran que la noble dama Umm al-Banin falleció el 13 de Yumada al-Zani del 64 de la Hégira (13 de febrero de 684 d.C.) y fue enterrada en el cementerio Jannat al-Baqi, en la santa ciudad de Madina.

Compilado por el Dr. Hyder Reza Zabeth