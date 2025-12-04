Maduro revela llamada «cordial» con Trump y apuesta por la paz ante la agresión estadounidense

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, confirmó este miércoles haber mantenido una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, iniciada desde la Casa Blanca hace aproximadamente diez días, en un contexto de crecientes tensiones por el despliegue militar de Washington frente a las costas venezolanas. Maduro describió el intercambio como "respetuoso y cordial", enfatizando su experiencia como canciller para guardar "prudencia" en asuntos delicados. "Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser. Hasta que se dé", declaró durante un acto en un barrio popular de Caracas, transmitido por la televisión estatal.

El líder chavista rompió así el silencio sobre la conversación, revelada inicialmente por The New York Times y confirmada por Trump de forma escueta el domingo pasado a bordo del Air Force One. "La respuesta es sí. No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", zanjó el magnate republicano, quien este miércoles en la Casa Blanca negó una segunda charla y evitó detalles, aunque fuentes cercanas destacan un tono "correcto" que podría abrir canales diplomáticos. Maduro celebró el contacto como posible paso hacia un "diálogo respetuoso de Estado a Estado", afirmando: "Bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Peace, yes. War, never".

Maduro subrayó la fatiga de la sociedad estadounidense ante guerras interminables y defendió la soberanía venezolana, evocando la resistencia histórica y el "Ejército Unido Libertador del siglo XXI". "Hemos vivido 22 semanas de terrorismo psicológico", denunció, refiriéndose a amenazas que no han desviado a Caracas de su camino. "No solo no pudieron reducirnos, sino que los expulsamos de toda Sudamérica", agregó, aludiendo a la cooperación con Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia, y alabando a Simón Bolívar como genio de la unión militar sin herramientas modernas.

Desde agosto, EE.UU. ha desplegado buques de guerra, submarinos, aviones y tropas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, realizando bombardeos en el Caribe y Pacífico que han causado decenas de muertos. Caracas califica estas acciones como agresión armada para un cambio de régimen y control de recursos como petróleo, gas y oro. Maduro confirmó la reanudación de vuelos de deportados desde EE.UU., con uno aterrizando en Maiquetía pese a restricciones aéreas, señal de canales abiertos. Sin embargo, bombarderos estadounidenses sobrevolaron la costa occidental este miércoles, elevando la alerta regional sin respuesta inmediata de Venezuela.

El presidente evitó aludir directamente a las recientes declaraciones de Trump sobre operaciones terrestres contra carteles en suelo venezolano, prefiriendo delegar en colaboradores como el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Recordó sus misiones diplomáticas en EE.UU. bajo Hugo Chávez, manteniendo la puerta a negociaciones "cara a cara". Fuentes indican que la llamada, con participación de Marco Rubio, no concretó una reunión, pero Maduro confía en que "todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela", en un pulso geopolítico que mantiene a América Latina en vilo.