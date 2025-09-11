Asesinato de Charlie Kirk: Símbolo de la inestabilidad e inseguridad en Estados Unidos

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), El miércoles, Charlie Kirk, líder de 31 años de la organización Punto de Inflexión USA y figura destacada de la derecha estadounidense, fue víctima de un tiroteo en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem. Asistía a una sesión titulada “Demuestra que estoy equivocado” cuando una bala, disparada desde la azotea de un edificio a más de 100 metros de distancia, impactó en su cuello y le causó la muerte. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del impacto y la huida de unos tres mil estudiantes presentes.

Las autoridades, incluido el gobernador de Utah, Spencer Cox, calificaron el ataque como un “asesinato político”. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) detuvo a dos sospechosos, George Zinn y Zachariah Qureshi, pero fueron liberados posteriormente al no encontrarse vínculos con el tiroteo.

Charlie Kirk, nacido en 1993 en Chicago, abandonó sus estudios universitarios y a los 18 años fundó Punto de Inflexión USA, que se convirtió en el mayor grupo de jóvenes conservadores de Estados Unidos, con presencia en más de 3,000 campus y 650,000 miembros. Con su programa de radio y podcast diario, así como con sus apariciones en medios como Fox News, influía a millones de personas. Se estima que su audiencia mensual superaba los 100 millones.

Gran parte de su actividad promovía puntos de vista divisivos, especialmente islamofobia y hostilidad hacia movimientos de resistencia como Hamás y Hezbolá. Kirk consideraba al islam “incompatible con los valores occidentales” y, en su último mensaje en redes sociales, lo describió como “una herramienta que los izquierdistas usan para debilitar a Estados Unidos”. Negaba el genocidio en Gaza, afirmando que Israel no estaba matando de hambre a los palestinos y atribuyendo la muerte de niños al uso de civiles como escudos humanos por parte de Hamás. Kirk calificaba los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 como un “crimen de guerra”, pero consideraba las acciones de Israel “aceptables en la guerra”, a pesar de que Amnistía Internacional ha descrito la destrucción masiva en el sur de Líbano por parte de Israel como un “crimen de guerra”.

El asesinato de Kirk generó amplias reacciones. Donald Trump lo llamó “mártir de la verdad y la libertad” y ordenó que las banderas se izen a media asta. Benjamín Netanyahu también lo describió como un “amigo valiente de Israel”. Sin embargo, la motivación exacta detrás del asesinato aún no está clara. Este incidente, junto con el intento fallido de asesinato contra Donald Trump en el pasado, evidencia la creciente inestabilidad e inseguridad en Estados Unidos. Estos hechos muestran que la situación en el país se ha salido del control de las autoridades, y el entorno político está atrapado en un ciclo de violencia y polarización.

El asesinato de Kirk no es solo una tragedia humana. También sirve como advertencia para una sociedad que, en medio del discurso de odio y la división, ha perdido su rumbo y avanza hacia un futuro incierto.