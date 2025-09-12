El número de muertos en Gaza supera los 64.700 en medio de los bombardeos israelíes

El número de muertos en Gaza desde el inicio de la operación “Tormenta de Al-Aqsa”, el 7 de octubre de 2023, asciende ya a 64.718, tras los continuos bombardeos israelíes.

Según informó la agencia Shehab, en las últimas 24 horas murieron otras 72 personas en la Franja de Gaza a causa de los ataques israelíes, mientras que 356 resultaron heridas.

Nueve de las víctimas perdieron la vida en zonas de distribución de alimentos, lo que eleva a 2.465 la cifra total de fallecidos en estos lugares, además de 17.948 heridos mientras buscaban ayuda.

Asimismo, siete personas —entre ellas un niño— murieron de hambre en la última jornada. Con estos casos, el número total de decesos por inanición asciende a 411, incluidos 142 menores.