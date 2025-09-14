El Ejército israelí informa haber interceptado un misil lanzado desde Yemen

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), el Ejército israelí anunció hoy sábado que sus sistemas de defensa interceptaron un misil lanzado desde Yemen contra Israel. La noticia se conoció después de que sonaran las alarmas en varias zonas, incluida Tel Aviv.

El mando del frente interno israelí señaló que las sirenas de alerta se activaron en varias ciudades del centro de los territorios ocupados, lo que obligó a la población a dirigirse rápidamente a los refugios. Hasta el momento, no se ha informado de víctimas ni de daños graves.

Este ataque se enmarca en la serie de operaciones con drones y misiles llevadas a cabo por las fuerzas armadas de Yemen contra objetivos israelíes, operaciones que se han intensificado desde el inicio de la guerra genocida contra la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023.

Las fuerzas yemeníes han atacado al régimen israelí con misiles balísticos y drones suicidas, además de haber tenido como objetivo buques comerciales vinculados a Israel. Los yemeníes han declarado que estas operaciones se realizan en solidaridad con el pueblo palestino, sometido a una masacre por parte de Israel en Gaza.

Algunos de estos ataques han tenido como blanco aeropuertos estratégicos de Israel, entre ellos el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, y el aeropuerto Ramón, en el sur de los territorios ocupados. En respuesta, el Ejército israelí ha bombardeado en repetidas ocasiones Yemen, afirmando haber atacado objetivos vinculados a las capacidades militares de las fuerzas armadas yemeníes.

Bombardeos israelíes

En este contexto, el pasado miércoles el Ejército israelí llevó a cabo varios ataques aéreos contra la ciudad de Saná y la provincia de Al-Yauf, que, según el Ministerio de Salud del gobierno yemení, dejaron al menos 35 mártires y 131 heridos.

Asimismo, a finales de agosto, varios funcionarios yemeníes, entre ellos Ahmad Ghaleb al-Rahwi, primer ministro de Yemen, fueron martirizados en ataques aéreos israelíes contra la ciudad de Saná.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel, con el pleno respaldo de Estados Unidos, ha emprendido una guerra contra la Franja de Gaza que incluye masacres, hambruna, destrucción y desplazamiento forzoso. Esta guerra continúa pese a los llamados de la comunidad internacional y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia para detener las operaciones militares.

Según el Ministerio de Salud palestino, hasta ahora la guerra ha provocado la muerte de más de 63 mil personas y ha dejado 159 mil 266 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Además, más de 9 mil personas siguen desaparecidas, cientos de miles han sido desplazadas y la hambruna ha cobrado la vida de 317 palestinos, entre ellos 121 niños.