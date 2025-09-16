Seyed Abbas Araghchi afirma que Irán se mantiene firme junto a todos los musulmanes

Según informó la Agencia de Noticias Internacional Ahlul-Bayt (ABNA), Seyed Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que viajó a Doha (Catar) para participar en la reunión de emergencia de ministros de Exteriores islámicos y árabes, subrayó en un mensaje que Irán se mantiene junto a todos los hermanos y hermanas musulmanes.

Araghchi, en un mensaje en la red social X (antes Twitter), escribió: «Estoy en Doha con un mensaje claro de parte del pueblo iraní; la República Islámica de Irán está junto a Catar y, en realidad, junto a todos los hermanos y hermanas musulmanes, especialmente frente a la calamidad que amenaza a toda la región».

La reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica comenzó el domingo 15 de septiembre en Doha, capital de Catar, con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, para abordar la cuestión de la agresión militar del régimen sionista contra Catar.

La reunión de emergencia de los ministros de Exteriores islámicos y árabes se celebró a petición de Catar para examinar la agresión militar del régimen sionista contra este país.

Este encuentro constituye el preludio de la cumbre de líderes islámicos y árabes, programada para hoy lunes.

Masoud Pezeshkian, presidente de la República Islámica de Irán, participará en la cumbre de líderes en representación de su país.